Como ya es costumbre, en febrero vuelve el torneo más importante a nivel de clubes en Europa. Los octavos de final arrancaron con algunas sorpresas, sobre todo para los locales, pero aún faltan cuatro encuentros que perfilarán a los ocho mejores equipos que avanzarán hasta cuartos de final. Por eso, Depor.com te juega las mejores cuotas de las casas de apuestas para esta jornada de fútbol europeo.

Duelo en Bucarest

Este martes 23 (3 p. m. / hora peruana), Atlético de Madrid y Chelsea chocarán en el Arena Nacional de Bucarest, en Rumanía, por las restricciones de ingreso en España producto de la emergencia sanitaria.

Los españoles pasaron cómodos en el segundo lugar de su grupo con 2 victorias, 3 empates y una derrota, mientras que los ingleses no perdieron tras 4 triunfos y 2 empates. ‘Colchoneros’ no han podido ganar en La Liga hace 2 fechas, mientras que los ‘Blues’ no pierden hace 8 jornadas en Premier. Llegan mejor los Tuchel.

CASAS DE APUESTAS ATLÉTICO EMPATE CHELSEA SOLBET 2.78 3.07 2.86 INKABET 2.70 3.00 2.90 BETSSON 2.83 3.10 2.90 BETSAFE 2.83 3.10 2.90 DORADOBET 2.75 3.00 2.85

Bayern busca repetir

También martes 23 (3 p. m. / hora peruana), el Lazio vs. Bayern Múnich se enfrentarán en Estadio Olímpico de Roma. Los locales no conocen la derrota frente equipos alemanes que los han visitado, pero siempre hay una primera vez.

Segundo en su respectivo grupo, los italianos avanzaron con 2 victorias y 4 empates, mientras que los alemanes supieron hacer lo mismo invictos tras 5 triunfos y un único empate. Las ‘Águilas’ vuelven a una fase eliminatoria tras 21 años y no quieren irse sin hacer hasta lo imposible. Por otro lado, Lewandowski y compañía buscan repetir el plato de la temporada pasada y sumar su séptima ‘Orejona’.

CASAS DE APUESTAS LAZIO EMPATE BAYERN SOLBET 4.50 3.99 1.78 INKABET 4.40 4.00 1.75 BETSSON 4.45 4.15 1.76 BETSAFE 4.45 4.15 1.76 DORADOBET 4.30 4.10 1.76

Ventaja española

Atalanta y Real Madrid se medirán el miércoles 24 (3 p. m. / hora peruana) en el Atleti Azzurri de Bérgamo. Los ‘Blancos’ han ganado sus últimos 5 encuentros cuando le ha tocado visitar Italia, algo que preocupa a los de ‘La Diosa’.

Los italianos avanzaron a ‘octavos’ en el segundo lugar tras sumar 3 victorias, 2 empates y una derrota, mientras que los españoles hicieron lo mismo en el primer lugar -aunque con más sobresaltos- luego de acumular 3 triunfos, un empate y 2 derrotas. Entre victorias y empates, los de Gasperini llevan 5 partidos sin caer, aunque los 4 últimos partidos ganados de los dirigidos por Zidane casi equiparan las condiciones.

CASAS DE APUESTAS ATALANTA EMPATE REAL MADRID SOLBET 2.27 3.75 3.05 INKABET 2.30 3.60 2.95 BETSSON 2.34 3.75 2.95 BETSAFE 2.34 3.75 2.95 DORADOBET 2.26 3.65 2.95

Otro local en casa ajena

El mismo día y a la misma hora (3 p. m. / hora peruana), pero en el Puskás Arena de Budapest, el Borussia Monchengladbach recibirá al imparable Manchester City. Los de Guardiola están invictos ante el ‘Gladbach’ en Champions League, detalle que los coloca como los favoritos.

Segundos tras acumular 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas, los alemanes sortearon la fase de grupos; los ingleses, invictos, avanzaron luego de sumar 5 victorias y un solo empate. Los ‘Potros’ no la pasan nada bien en la Bundesliga, pues no ganan hace 4 jornadas, mientras que los ‘Citizens’ asustan con su racha de 24 encuentros sin saber perder. Los números están de su lado.

CASAS DE APUESTAS MONCHENGLADBACH EMPATE MAN. CITY SOLBET 8.90 5.90 1.33 INKABET 9.00 5.75 1.30 BETSSON 10.50 5.80 1.30 BETSAFE 10.50 5.80 1.30 DORADOBET 9.20 5.60 1.31