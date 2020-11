Esta semana la Champions League seguirá en carrera y, como siempre, tiene grandes partidos para disfrutar y ponerle emoción apostando. El encuentro más esperado por todos será el del Real Madrid ante el Inter de Milán por el Grupo B, un duelo que seguramente sacará chispas. Pero no es el único, así que junto a nuestros amigos de Apuestasdeportivas.pe, te jugamos los mejores partidos, las cuotas de las casas de apuestas, pronósticos y todo lo demás. Presta mucha atención.

Real Madrid vs. Inter: Un choque atípico

Aunque muchos no lo crean, el Grupo B está comandado por el Shakhtar de Ucrania y el Borussia Monchengladbach de Alemania. El Inter de Milan (tercer puesto) y el Real Madrid (cuarto) no han ganado hasta el momento. Por eso, el encuentro entre ambos será de vida o muerte. Los dos equipos necesitan una victoria para no caminar por la estar al borde de la eliminación.

El Inter vs. Real Madrid de este martes (3 p.m.) podría no tener la presencia del delantero belga Romelu Lukaku, aunque el conjunto italiano lo esperará hasta el último minuto. Por su parte, los blancos sí irán con todo su arsenal. Para este encuentro, la casa de apuestas Solbet ofrece las siguientes cuotas: 1.89 para el Real Madrid, 3.93 si empatan y 3.67 si vence el Inter.

CASAS DE APUESTAS REAL MADRID EMPATE INTER INKABET 1.90 4.00 3.70 BETSSON 1.93 4.00 3.80 BETSAFE 1.93 4.00 3.80 BETFAIR 1.91 4.02 4.00

Atalanta vs. Liverpool: Van por la punta

Tras la debacle ante el Aston Villa y pese a la baja de Van Dijk, el Liverpool ha recuperado su mejor versión. Los reds siguen ganando en la Premier y en Europa, donde suman por victorias sus partidos. Su visita de este martes (3 p.m.) al Atalanta puede significar meter pie y medio en octavos de final, pero los de Bérgamo no ha perdido todavía y buscará sorprender a los ingleses.

Por su parte, los italianos llegan luego de un empate ante el Ajax como locales y una victoria ante el Crotone por la Serie A. Sin embargo, en estos últimos partidos han mostrado cierta irregularidad en su juego.

CASAS DE APUESTAS ATALANTA EMPATE LIVERPOOL INKABET 3.20 3.80 2.10 BETSSON 3.10 4.05 2.15 BETSAFE 3.10 4.05 2.15 BETFAIR 3.03 4.01 2.16

Barcelona vs. Dinamo Kiev: Culés buscan asegurar

El Barcelona ha encontrado en la Champions League una inesperada medicina para mitigar el mal inicio en la Liga, y este miércoles (3 p.m.) recibe al Dinamo Kiev para llegar al ecuador de la Fase de Grupos con nueve puntos de nuevo posibles.

Teniendo en cuenta que el equipo comandado por Lionel Messi ha ganado sus dos primeros partidos en el torneo, la casa de apuestas SolBet nos trae una apuesta interesante: si los culés se van al descanso ganando, paga 1.47.

CASAS DE APUESTAS BARCELONA EMPATE DINAMO INKABET 1.11 9.50 23.00 BETSSON 1.12 10.00 39.00 BETSAFE 1.12 10.00 39.00 BETFAIR 1.14 10.05 29.00

PSG vs. Leipzig: Van los por ‘Diablos Rojos’

Este miércoles (3 p.m.), el PSG visitará al RB Leipzig en un duelo que tiene un sabor a final. Y es que, ambos perdieron ante el Manchester United y necesitan sumar de a tres para no dejar que el conjunto inglés se escape solo en la punta del grupo H.

Los parisinos podrían sufrir las ausencias de sus dos figuras: Kylian Mbappé y Neymar. Ambos terminaron tocados en el partido del sábado ante el Nantes por la Ligue 1. Esto sin duda significaría una gran desventaja para los franceses.

CASAS DE APUESTAS RB LEIPZIG EMPATE PSG INKABET 3.10 3.60 2.20 BETSSON 3.30 3.65 2.19 BETSAFE 3.30 3.65 2.19 BETFAIR 3.30 3.70 2.30

