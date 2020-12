Un incómodo Antonio Conte compareció ante el micrófono de la cadena Sky Sport de Italia tras la escandalosa eliminación del Inter de Milán de la fase de grupos de la Champions League. El entrenador analizó la igualdad sin goles contra Shakhtar Donetsk, que tampoco le permitió alcanzar una plaza en la Europa League.

El estratega de los interistas conversó con el reportero, la presentadora del canal de televisión y Fabio Capello, actualmente retirado de la dirección técnica. Precisamente, con este último, Conte protagonizó un momento tenso en el contacto que se realizó posterior al compromiso y en plena transmisión en vivo.

“Mi sensación es que el Inter ha jugado para ganar, pero no con la rabia necesaria para un partido en el que había que ganar a la fuerza”, expresó Capello. El entrenador de los ‘neroazzurros’ escuchó la intervención de su excolega, pero permaneció en silencio por unos segundos y dijo: “No tengo nada que responderle”.

Y Capello insistió con el trabajo de los italianos. “Hemos visto que les tienen muy estudiados. ¿No hay un plan B para dar la vuelta a las situaciones?”, consultó. “Sí, teníamos plan B”, replicó Conte escuetamente.

“No lo he visto”, expresó el ex DT de Real Madrid. En ese momento, Antonio expresó mucho más el fastidio que sintió y contestó: “El plan B lo tenemos, pero no lo quiero decir en público porque si no lo estudiarían también”, cerró.

Acto seguido, la periodista de Sky Sport cortó el contacto en el momento más caliente. “Gracias”, dijo, para dirigirse a Conte, quien será cuestionado en estos días por dejar sin competiciones europeas a un club importante de Italia y el ‘Viejo Continente’.