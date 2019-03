Una nueva versión de torneo europeo: se aprobó la creación de la 'Super Champions League'

La Champions League es el torneo más llamativo de Europa. Los equipos más poderosos del 'Viejo Continente' se enfrentan para conocer de qué están verdaderamente hechos. Ya es una tradición. Sin embargo, esta podría variar para el 2024.



La Asamblea de Clubes Europeos (ECA) puso este lunes y martes, durante su Asamblea en Amsterdam, las bases para discutir cómo será el formato de las competiciones de la UEFA , entre ellas la Champions , para el periodo posterior a 2024 y reiteró su rechazo al Mundial de Clubes propuesto por la FIFA.



"Hemos iniciado el proceso para desarrollar una visión para el futuro de las competiciones de clubes de la UEFA después de 2024", dijo el presidente de la ECA, Andrea Agnelli, ante la asamblea celebrada en Amsterdam en la que participaron los 232 clubes europeos que la forman.



"Este es el comienzo de un viaje que verá un mayor y profundo compromiso con todas las partes interesadas, antes de llegar a cualquier decisión formal", añadió Agnelli, que no dio más detalles sobre cómo se organizará el torneo del viejo continente dentro de cinco años.



Según las informaciones publicadas por 'AS', parte de la ECA defiende que se trasladen a los sábados y domingos los encuentros a partir de cuartos de final, aunque "progresivamente, la nueva competición irá ocupando su espacio".



Sin embargo, desde la Liga Santander , explica que "no se ha hablado de los fines de semana, sólo de una renovación de las competiciones europeas".



De hecho, el propio Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona , habría comentado que "hemos quedado en seguir hablando sobre las competiciones europeas y sobre el Mundial de Clubes".



La UEFA está de acuerdo con el proyecto que beneficiaría a los equipos no tan poderosos de Europa, brindándoles más oportunidades de participar del torneo.



La Asociación Europea de Ligas avisó que "los grandes clubes tendrán su competición exclusiva, y si la mueven a los fines de semana el impacto sobre el resto del fútbol más modesto y sobre los campeonatos nacionales será demoledor"

