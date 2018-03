El primer tiempo del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Juventus y Tottenham estuvo marcado por una polémica: el penal que no le cobraron a Douglas Costa tras falta de Jan Vertonghen cuando corrían los 16 minutos.

Pese a lo clara que estuvo la caída del brasileño en el área de los 'Spurs', el árbitro no cobró la falta, despertando la furia de los italianos y también la de Erick Osores, comentarista de América TV que no tardó en discutir acaloradamente con su compañero el narrador Toño Vargas, que justificaba la falla del árbitro.



"En la Champions son nominados los árbitros élite de la UEFA, se pueden equivocar y yo simplemente estoy en la obligación de decir que se equivocó, pero no descalificar ni destituir a un árbitro. Eso como si mañana tú enfocas mal y te tienen que botar", le dijo un exaltado Vargas a Erick Osores.



Lejos de quedarse callado, Osores intentó exponer más argumentos para su feroz crítica a los árbitros. "Toño, yo no critico al árbitro que se equivocó... ¡Par de estatuas! Eso es cobardía", exclamó el también presentador de noticias de América Televisión. "¡Se le van 300 millones de euros a Juventus por la cobardía de dos tipos!", agregó el popular 'Príncipe'.



"Me parece que lo tuyo ya es una cuestión subjetiva. De esos epítetos que ya escapan al análisis de un partido de fútbol. Y de un trabajo decirle a alguien que se equivocó cobarde... me parece que un poquito de manzanilla te caería bien", dijo Toño Vargas sobre el polémico penal en la Champions League.