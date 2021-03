Erling Haaland fue el gran protagonista del empate entre Borussia Dortmund y Sevilla que le permitió al cuadro alemán avanzar a los cuartos de final de Champions League. El atacante anotó un doblete y brilló dentro del campo; sin embargo, sus goles no fueron lo que más llamó la atención, sino su festejo en el “rostro” del portero Bono.

A los 54 minutos de juego, cuando el noruego se paró frente a la pelota para ejecutar la pena máxima que finalmente sería el 2-0 transitorio. En su primer disparo, los micrófonos de la televisión española captaron el momento en el que el arquero del cuadro blanco gritó: “Kiricocho”.

Bono buscó que Haaland se desconcentre y logró parar el disparo, dejando un rebote que nuevamente tomó el delantero y que volvió a tapar. Sin embargo, tras celebrar su gran reflejo, el árbitro decidió que se volviese a patear.

Una vez más, se escuchó en los micrófonos ‘¡Kiricocho!”, pero esta vez fue Erling. Disparó cruzado y terminó venciendo a Bono, acción que desencadenó una pelea que se trasladó hasta los vestuarios.

“Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló. Cuando me gritó en la cara en el primer penalti, pensé ‘más me vale marcar otro gol’ y eso fue lo que pasó, así que genial”, dijo Haaland. “No tengo ni idea de lo que le grité, le dije lo mismo que me había dicho él. No sé qué significa”.

“Kiricocho” tiene sus inicios en el fútbol argentino. Es el apodo de un aficionado de Estudiantes de La Plata, según detalló tiempo atrás David Mosquera. Carlos Bilardo, entrenador del equipo, se percató que cada vez que este personaje observaba una práctica existía un problema.

Fue así que el técnico le dio la misión a este hincha de que sea quien reciba a los equipos rivales. Estudiantes fue campeón del Torneo Metropolitano 1982.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR