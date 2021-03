La Champions League no para. Después de una semana llena de emociones, este martes 16 y miércoles 17 de marzo se definirán a los otros cuatro clasificados para los cuartos de final del torneo continental. Real Madrid vs. Atalanta, Manchester City vs. Borussia Monchengladbach, Bayern Múnich vs. Lazio, Chelsea vs. Atlético de Madrid continuarán sus respectivas luchas. Por ello, en Depor.com te traemos toda la información y cuotas de las mejores casas de apuestas.

Real Madrid dice presente

Luego de sacar un valioso triunfo en Italia, el Real Madrid quiere asegurar su clasificación a los cuartos de final en casa. Este martes (3 p.m. / hora peruana) recibirá al Atalanta por la vuelta de los octavos.

El cuadro de Zinedine Zidane llega con el ánimo al tope tas su victoria agónica contra el Elche. Además, suma ocho partidos sin conocer la derrota (seis victorias y dos empates).

Por su parte, los de Bérgamo, pese a su triunfo ante el Spezia por la Serie A, tienen dos bajas sensibles para el choque ante los merengues: el neerlándes Hans Hateboer y el croata Bosko Sutalo no entrenaron el último domingo.

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Real Madrid vs. Atalanta:

CASAS DE APUESTA REAL MADRID EMPATE ATALANTA SOLBET 2.12 3.85 3.42 INKABET 2.05 3.70 3.40 BETSSON 2.16 3.80 3.35 BETSAFE 2.16 3.80 3.35 DORADOBET 2.08 3.70 3.30

Manchester City busca cerrar la llave

La “máquina” de Pep Guardiola quiere sellar su pase a los cuartos sin sufrir ningún sobresalto. Tras ganar 2-0 como visitante, ahora toca “recibir” al Borussia Monchengladbach en el Puskás Aréna (no se jugará en Manchester por restricciones por el COVID-19) este martes (3 p.m. / hora peruana).

Los ‘Citizens’ están invictos en sus cinco partidos contra los alemanes por Champions League (cuatro victorias y un empate). Además, ha marcado al menos dos goles en cada uno de sus cuatro triunfos. ¿Volverán a salir victoriosos?

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Manchester City vs. Monchengladbach:

CASAS DE APUESTA MAN. CITY EMPATE MONCHENGLADBACH SOLBET 1.25 6.30 13.00 INKABET 1.25 6.25 12.00 BETSSON 1.28 6.00 12.00 BETSAFE 1.28 6.00 12.00 DORADOBET 1.20 7.00 13.00

Bayern Múnich va por todo

El campeón quiere el “bi”, pero para ello debe primero instalarse entre los ocho mejores de Europa. Y está a medio paso de hacerlo. Tras golear 4-1 en Italia, ahora le tocará recibir en casa a la Lazio (miércoles 3 p.m. / hora peruana).

Los alemanes recibirán a la Lazio por primera vez en competiciones europeas con una estadística a su favor: ninguno de los últimos 21 equipos que se enfrentaron al Bayern fuera de casa por primera vez en un torneo europeo ganó. Solo uno logró sacar un empate.

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Bayern Múnich vs. Lazio:

CASAS DE APUESTA BAYERN EMPATE LAZIO SOLBET 1.34 5.70 8.90 INKABET 1.33 5.50 8.50 BETSSON 1.35 5.90 8.10 BETSAFE 1.35 5.90 8.10 DORADOBET 1.34 5.60 7.80

Atlético de Madrid sueña con la hazaña

Creer. Ese es el título del libro de Diego Pablo Simeone. Y esa es la palabra que deberá tener presente cada uno de sus jugadores si quiere seguir en carrera en la Champions League. El Atlético de Madrid irá este miércoles (3 p.m. / hora peruana) a Stamford Bridge con un único objetivo: dar vuelta al 1-0 de la ida y eliminr al Chelsea.

El conjunto del ‘Cholo’ está en una etapa irregular (en los últimos seis partidos ganó dos, empató dos y perdió otros dos) y chocará ante un súper Chelsea. Los ‘Blues’ no pierden desde que asumió Thoma Tuchel como técnico, aunque el Leeds de Bielsa le sacó un empate el último fin de semana. ¿Habrán descubierto la clave de su éxito?

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Chelsea vs. Atlético de Madrid:

CASAS DE APUESTA CHELSEA EMPATE ATLÉTICO SOLBET 2.25 3.27 3.52 INKABET 2.20 3.25 3.50 BETSSON 2.25 3.30 3.50 BETSAFE 2.25 3.30 3.50 DORADOBET 2.23 3.20 3.45