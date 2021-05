“Es bastante increíble”, declaró Thomas Tuchel al ser consultado sobre qué siente al dirigir su segunda final de Champions League. Antes lo hizo con el PSG y perdió. Ahora lo hará con el Chelsea y espera derrotar al Manchester City. Este sábado 29 de mayo (2 p.m. / hora peruana), los ‘Blues’ irán con todo en busca de su segunda ‘Orejona’ en el estadio Dragao do Oporto, en Portugal. La última y única vez que ganó la Liga de Campeones fue en 2012, con Didier Drogba como gran figura.

El cuadro londinense no es favorito en las casas de apuestas. De hecho, en Solbet una victoria ‘Blue’ paga ahora mismo 4.60. Esto podría cambiar en las siguientes horas de acuerdo a las situaciones que se presenten en uno y otro equipo.

El técnico alemán Thomas Tuchel podría no contar con el portero titular Édouard Mendy debido a una lesión, aunque lo esperarán hasta último minuto. De no llegar, Kepa será quien se ponga bajo los tres palos. Por otro lado, el entrenador descartó la ausencia de Kanté, uno de los pilares en el mediocampo. “N’Golo no está lesionado. Tengo buena espina con él”, declaró.

Chelsea vs. City: estas son las cuotas en las casas de apuestas

CASAS DE APUESTAS CHELSEA EMPATE MANCHESTER CITY INKABET 4.50 3.40 1.87 BETSSON 4.50 3.45 1.89 SOLBET 4.60 3.45 1.89 BETSAFE 4.50 3.45 1.89 DORADOBET 4.50 3.50 1.88

Chelsea vs. City: ¿Cómo va el historial de partidos entre ambos?

Manchester City y Chelsea se enfrentaron en 166 ocasiones. De acuerdo con las estadísticas, 68 victorias fueron para el Chelsea, 58 para el Manchester City y se registraron 40 empates.

Ambos cuadros se enfrentaron en las semifinales de la Recopa de la UEFA de 1970/71. El Chelsea salió vencedor en los partidos de ida y vuelta ante el City (el marcador terminó 1-0 en ambos encuentros).

En cuanto a finales, ambos clubes se vieron las caras dos veces en Inglaterra. En la temporada 1985/86, por la Full Members’ Cup (una competición para los clubes de las dos primeras divisiones de Inglaterra), el Chelsea se impuso por 5-4 en Wembley. En tanto, por la final de la Copa de la Liga inglesa 2018/19, los ‘citizens’ se impusieron en desde los doce pasos por 4-3, tras un empate sin goles en Wembley.

¿Cómo quedaron los últimos City vs. Chelsea?

La final de la Champions League será el cuarto partido que jueguen este año el City y el Chelsea. Los Blues ganaron dos de los tres anteriores. El 3 de enero, el cuadro de Guardiola venció por 1-3 al Chelsea en Stamford Bridge, en partido válido por la Premier League. El técnico de los locales en ese momento era Frank Lampard.

El 17 de abril, sin embargo, bajo la conducción de Thomas Tuchel, el Chelsea se impuso ante el City en la semifinal de la FA Cup jugada en Wembley. El más reciente encuentro se produjo el 8 de mayo y fue otra victoria para los Blues, por 1-2.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.