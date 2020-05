Hubo un tiempo en el que el Arsenal era el equipo de moda en Europa. Ganó la Premier League sin perder ni un solo partido, aunque se le fue de las manos la Champions League en el 2004, tras enfrentarse al Chelsea en una eliminatoria en la que tuvo que ver mucho el exportero Jens Lehmann y un gol en el que pudo hacer algo más; aunque el alemán, ahora, reveló detalles que a su criterio explican la derrota.

Lehmann reveló que el calendario de partidos y el balón de la firma deportiva Nike influyeron para en ese encuentro por cuartos de final del certamen.

"No lo entendí. Muchas veces, a los grandes equipos todavía les sucede en la Premier League, que te ponen un calendario en el que te tienes que jugar todo al final de la temporada. En 10 días tuvimos que jugar contra los mejores equipos. Ningún equipo, por bueno que sea, puede desempeñarse cada dos o tres días a un nivel tan alto. Fue nuestra desventaja contra el Chelsea", admitió en una entrevista en BeinSport.

Mientras que sobre el balón, por entonces la UEFA decidió dejar de lado el modelo Merlin Vapor que se había utilizado en la fase de grupos y lo cambió por un Nike Total 90 Aerow.

“Recuerdo que cometí un error contra el Chelsea porque jugamos con una nueva pelota Nike. Se desvió de tal manera que no pude detenerla. No pude atraparla. Fue el empate de Frank Lampard y luego, en el último minuto, estábamos tan cansados que no pudimos defender un empate y perdimos ese partido”, admitió.

El Arsenal, que sacó un valioso 1-1 en Stamford Bridge y se adelantó por 1-0 en la vuelta con un gol de la ‘Perla’ Reyes, no pudo sostener la ventaja en la segunda mitad y cayó 2-1.

