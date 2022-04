El presidente del PSG y también de la Asociación europea de clubs (ECA), Nasser Al-Khelaifi, ha revelado su plan o al menos propuesta para volver más atractiva la Champions League. El directivo ha propuesto un partido entre el campeón y un gran equipo invitado, y ha comparado también la final de la Copa de Europa con la final del Superbowl.

“Lo que sugerí fue que se celebrara una ceremonia de apertura de la Champions, que se celebrara un partido en la noche de apertura en el que el ganador jugara contra un equipo grande; quizá no sea una buena idea, pero al menos desafiamos el statu quo. Cada partido debe ser un acontecimiento y un entretenimiento”, reconoció el presidente del PSG en The Athletic.

Al-Khelaifi ahondó más en el gran evento estadounidense, que mueve no solo a todo un país, sino también a toda una estructura comercial. Para el del PSG, la final de la Champions es un evento superior al de la NFL.

“La final de la Champions debería ser algo más grande. No puedo entender cómo la Super Bowl puede parecer más grande que la final de la Champions. La Super Bowl, y los Estados Unidos en general, tienen este espíritu, creatividad y entretenimiento”, añadió.

Su fuerte cruce con Florentino Pérez

El mandatario del PSG también ofreció una entrevista a la ‘BBC’, en la que desvela detalles de sus encuentros con su par de la ‘Casa Blanca’, quien le habló en esos partidos de Champions, pero él fue muy tajante y aclaró su postura.

“Florentino Pérez habló conmigo con ocasión del partido de Champions. Me dijo que ‘debemos llegar a un punto en el que podamos hablar’. Yo fui muy duro, le dije que estaba muy contento de poder hablar pero que si se hacían cosas a mis espaldas, no me interesaba”, en alusión al interés del conjunto blanco por Kylian Mbappé.

Las diferencias entre Al-Khelaïfi y Florentino nacieron con la creación de la Superliga, de la cual el del PSG se ha mostrado muy crítico: “La gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir. ¿Y nosotros nos peleamos por la Superliga?”, señaló.

“Podría haber aceptado el cheque de 400 millones que me ofrecieron. Me invitaron. Luego, cuando dije que no, dijeron que no me habían invitado. Eso los resume”, añadió.

“Si hubiera pensado en mí mismo, podría haberme unido. Especialmente durante la pandemia. Sin embargo, ¿qué pasa con el ecosistema, los aficionados y los valores que representas?. Olvidan que el fútbol es un contrato social, no es un contrato legal”, argumento sobre su ‘no’ a la Superliga.





