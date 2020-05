Más problemas a la vista. La UEFA contempla la posibilidad de mudar la sede de la final de la Champions League fuera de Estambul, luego que la pandemia de coronavirus ha trastocado la planificación y el calendario del torneo.

El comité ejecutivo de la UEFA se reunirá el 17 de junio para examinar los hallazgos de un grupo de trabajo que ha evaluado la manera de completar las competiciones que fueron suspendidas en marzo y que muy probablemente tendrán que concluir sin hinchas en los estadios.

La organización rectora del fútbol en Europa espera reanudar su máxima competición de clubes en agosto, luego que se completen las ligas nacionales de fútbol, también interrumpidas.

Todavía no se terminan de disputar los octavos de final de la Liga de Campeones. La final del certamen debía realizarse este sábado, 30 de mayo, en el estadio olímpico Ataturk de Estambul.

Una persona enterada de la planificación dio que la UEFA había concluido que realizar el partido en Estambul no resultaba práctico este año. Una opción apuntaría a efectuar los partidos restantes en una sola ciudad. Dicha fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima para referir planes aún tentativos.

La prioridad para asignar una nueva sede a los partidos sería la accesibilidad de la misma para jugadores, árbitros y dirigentes, dado que difícilmente podría permitirse el ingreso de espectador alguno en los encuentros restantes de la Champions League.

Ello implica que la nueva sede de la final se determinará por aspectos logísticos en medio de la pandemia y por la capacidad de implementar las medidas de higiene necesarias, incluida la realización de pruebas para identificar a portadores del virus.

