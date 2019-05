¡Los más caros buscan la final! El once más valioso de las semifinales de Champions League [FOTOS]

Las semifinales de Champions League están de infarto. Barcelona, Ajax, Liverpool y Tottenham son los equipos que sueñan con la clasificación a la final del torneo que se disputará en el Wanda Metropolitano el próximo 1 de junio.

Con sus planteles llenos de estrellas, la web Transfermarket se atrevió a publicar la alineación más valiosa. Los jugadores del Barcelona son los que sobresalen en el once que tiene a Lionel Messi a la cabeza.

Marc-André Ter Stegen (80 ME), Virjil van Dijk (75 ME), Frenkie de Jong (75 ME) y Harry Kane (150 ME) son algunos de los nombres que resaltan en la lista de la fase previa a la definición del torneo europeo.

Barcelona se abre paso tras vencer al Liverpool en el Camp Nou por un claro 3-0, mientras que Ajax superó en Londres al Tottenham con un gol solitaro de Van Beek. La próxima semana se define a los finalistas.

