Siempre polémico, ¿estás de acuerdo? El once ideal de la Champions League de Mourinho [FOTOS]

Aunque tal vez no lo quiere, la polémica siempre lo acompañará. Incluso hoy que se encuentra sin equipo. José Mourinho dio a conocer su once ideal de la Champions League 2019 que consagró al Liverpool, en el que dejó fuera a Cristiano Ronaldo y no consideró a ningún jugador del Manchester United, su último cuadro.

El entrenador portugués participó de la retransmisión de Bein Sports junto a uno de sus grandes rivales en los banquillos, Arsene Wenger, y dio a conocer a los que futbolistas que a su entender fueron los que más destacaron en esta temporada en la Copa de Europa.



'Mou' eligió el sistema 4-3-3 y eligió a Lionel Messi como su centrodelantero, por encima de su compatriota y exdirigido Cristiano Ronaldo.



También llamó la atención que el luso no considerara a ningún jugador del Manchester United, equipo al que clasificó para las eliminatorias pero del que salió antes de que comenzaran los octavos de final.

