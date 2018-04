Lo ocurrido estos días en los partidos de vuelta de cuartos de final de la Champions League , dejó más que solo remontadas históricas y 'robos' arbitrales. Con la eliminación en el último minuto de la Juventus a manos del Real Madrid , dos cracks de la talla de Gianluigi Buffon y Giorgio Chiellini se sumaron, nuevamente, a la lista de leyendas que se quedaron sin la oportunidad de alzar el título más importante a nivel de clubes de Europa.



Sin embargo, no son los únicos. Además de ellos, en la lista figuran nombres como los de Zlatan Ibrahimovic , que pese a haber cambiado de camiseta en varias ocasiones, nunca tuvo la dicha de salir campeón. Como también fue el caso de Ronaldo , quien tampoco pudo ganar la Champions League con Real Madrid, club donde consiguió su mejor cuenta goleadora.



El once lo completan Lothar Matthaus, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Michael Ballack, Pavel Nedved, Patrick Vieira y el neerlandés Dennis Bergkamp. Todos ellos, figuras en sus respectivos clubes. Pero también estrellas que, nos guste o no, se quedaron con las ganas de brillar en la lucha por la tan deseada Champions League.