Se llama Radja Nainggolan, tiene 29 años, nació en Amberes (Bélgica) y tras su llegada a la Roma, en el 2014, se ha convertido en uno de los 10 futbolistas mejores pagados de la Serie A. El volante, que enfrenta con sus compañeros al Liverpool de Klopp en las semifinales de la Champions League , se confesó con el Times de Inglaterra y reconoció que hasta tuvo que robar de niño para poder llevar comida a la casa de su familia, no tenía de otra, según él.



“Mi madre estaba y fuera duro para ella. Trabajaba duro y tenía tres empleos para pagar las facturas. Fue difícil crecer en esas condiciones. Yo crecí en la calle, teníamos una casa, pero siempre estaba en la calle hasta tarde, no me podía concentrar en mis estudios. Incluso cometí algunos errores, robaba comida cuando tenía hambre para poder comer, no podía pagar nada”, confesó el jugador de la Roma al medio inglés en la previa de las semifinales.



Radja Nainggolan llegó al Piacenza cuando tenía 17 años. (Foto: Getty Images) Radja Nainggolan llegó al Piacenza cuando tenía 17 años. (Foto: Getty Images)

Con respecto al encuentro, Nainggolan opinó que remontar este miércoles el 2-5 adverso en la vuelta de las semifinales de la Champions contra el Liverpool "puede ser más difícil" que la hazaña conseguida ante el Barcelona.



Roma necesita ganar al menos 3-0 en el duelo contra el conjunto inglés, algo que ya ha logrado en este curso, cuando se impuso con un contundente 3-0 contra el Barcelona tras perder 1-4 el partido de ida, en el Camp Nou.



"Sabemos que es difícil, pero también lo era contra el Barcelona y lo conseguimos. Tenemos que creer en lo que podemos hacer. Puede ser más difícil que contra el Barcelona porque este (el Liverpool) es mejor a nivel físico", dijo Nainggolan en la rueda de prensa previa al choque de mañana.



Nainggolan reconoció que el duro 2-5 sufrido en la ida fue causado por una serie de distracciones defensivas y animó a su equipo a que mantenga la máxima concentración durante todo el choque del Estadio Olímpico.