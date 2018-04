Un año redondo. Mohamed Salah , delantero y figura del Liverpool , vive uno de sus mejores momentos como futbolista. No solo es goleador de los 'reds' en la Premier Laegue, sino que también ha sido pieza clave en la clasificación de su equipo a semifinales de la actual Champions League y es un gran candidato para ganar la Bota de Oro. Sin embargo, sus prioridades pasan otro lado.



En una entrevista para 'The Guardian', Salah declaró que sus prioridades pasan más por conseguir logros colectivos con el Liverpool, que pensar en ganar algún reconocimiento individual.



"Si tuviera que elegir entre la Champions League y la Bota de Oro, por supuesto sería la Champions League, sin duda alguna. Ganar la Champions League es enorme para todos. No me importa el resto", comentó Salah.

Tras eliminar al campeón de la Premier, el Manchester City, en los cuartos de final de Champions , el equipo de Anfield se ha hecho acreedor de soñar en grande. "Significa mucho para nosotros estar en semifinales. Eso es lo más importante para nosotros, que jugamos como un equipo, como once jugadores, así que mi objetivo es ayudar al equipo", añadió.



La vida le sonríe. Salah no pudo evitar mostrarse feliz por el gran momento que pasa tanto de manera individual como colectiva."Yo intento marcar en cada partido para ayudar al equipo y obtener los puntos. Es una gran sensación, aunque al final me siento feliz de marcar y ayudar de este modo", señaló al respecto.



Tras anotar con el Liverpool el último fin de semana por Premier League, Salah volvió a adelantarse al crack argentino Lionel Messi en la carrera por ganar la Bota de Oro.