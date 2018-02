El Chelsea vs Barcelona fue un verdadero choque de colosos en esta fecha de Champions League. Ambos equipos ofrecieron un espectáculo en el campo de juego que fue sazonado con los goles del brasilero Willian para el club londinense y el argentino Lionel Messi, quien tenía una duda pendiente ante los blues.



En el primer tiempo del Chelsea vs Barcelona, el equipo español tuvo una posesión del balón muy por encima de los locales, más del 70%. No obstante, en la primera parte del partido, fue el Chelsea el que oportunidades más concretas de anotar tuvo, las que a la postre le costaron el partido.

Willian tuvo dos claras frente al arco de Ter Stegen. Sin embargo, los palos evitaron que la hinchada local gritara a todo pulmón. En el segundo tiempo, Willian tuvo una tercera oportunidad, y esta vez sí anotó un gol para el Chelsea.

Empero, la alegría de la victoria fue efímera. Lionel Messi, quien hasta ahora no había logrado marcar un gol ante el Chelsea, reescribió la historia y pudo, finalmente, conquistar las redes de los blues con un potente remate de izquierda. De esta forma se igualó el marcador, que quedó así hasta el final del partido de Champions League. La segunda parte de esta historia será en el Camp Nou.

Revive el Minuto a Minuto del Chelsea vs Barcelona EN VIVO

90 +4 Final del Partido



5 Lionel Messi anota para el Barcelona y le da el empate a su equipo.



75 Pique evita que Willian concrete un segundo gol.



62 La tercera es la vencida: Willian anota para el Chelsea.



62 Fabregas intenta un tiro cruzado para los locales.



54 Luis Suárez tiene un remate que alerta a Courtois



45+1. Final del Primer tiempo.

41. Willian nuevamente se pierde un gol por palo.



39. Pique cabecea en el área del Chelsea, pero desviado.



34. Remate de Willian, pero el poste salva al Barcelona.



30. Tarjeta amarilla para Rakitic por falta contra Willian.



28. Moses del Chelsea comete falta contra Umtiti. Se cobra tiro libre para Barcelona.



16. El Barcelona tiene su oportunidad, con un centro de Messi a Paulinho. El Chelsea se salvó.



14. Eden Hazard anuncia peligro de nuevo.



10. Rüidiger con un cabezazo tiene la primera clara del Barcelona. El balón pasa por el poste derecho de Ter Stegen.



9. El Barcelona se salva. Willian intentó rematar por el centro.



6. Eden Hazard amenaza al Barcelona. Un remate cruzado potente, pero el balón se va afuera.



1. Inicio del Chelsea vs Barcelona en el Stamford Bridge



Chelsea vs Barcelona: Lionel Messi trata de superar a Cesar Azpilicueta y Cesc Fabregas durante el encuentro por Champions League. (Foto: Getty Images)

Chelsea vs Barcelona: la previa

El Chelsea vs Barcelona promete ser un duelo de titanes de alto voltaje en la Champions League hoy martes 20 de febrero, así como la oportunidad ideal para que Lionel Messi rompa una mala racha ante el equipo inglés y logre anotarle por primera vez. El partido será transmitido Online y por TV por Fox Sports y puedes seguir todas las incidencias a través de Depor.com

El DT del Chelsea, Antonio Conte, espera continuar con la ‘tradición’ de evitar que Lionel Messi, cinco veces Balón de Oro, les anote un gol. Sin embargo, reconoció que hablar del 10 argentino es hablar de “un jugador fantástico”.

“Debemos tenerle mucho respeto pero al mismo tiempo debemos estar emocionados de tener este tipo de partidos y de recibir este tipo de desafíos. No será fácil, pues conocemos a este jugador a la perfección. Estamos hablando de uno de los mejores del mundo”, resaltó Conte en declaraciones recogidas por la agencia AP.

La historia dice que el Chelsea vs Barcelona de este martes será una nueva batalla de proporciones épicas en el fútbol. El último enfrentamiento dejó una maravillosa – y sorprendente – victoria para los ‘blues’ ante los azulgrana en la Champions League de hace 6 años en el Stamford Bridge en el partido de ida.

El partido de vuelta fue incluso más heroico. El Chelsea superó la expulsión de su capitán John Terry en el primer tiempo, y estando en desventaja 2-0, terminó empatando el partido. Lionel Messi, la estrella más fulgurante del Barza, fallaría un penal en ese partido.

Lionel Messi tras el pitazo del árbitro que puso punto final al Barcelona vs Chelsea en 2012. Esta vez, los blues reciben a los culés en el Stamford bridge. (Foto: Getty Images)

Chelsea vs Barcelona... ¿qué tan dura será la batalla?

¿Podrá el Chelsea volver a imponerse al FC Barcelona? Hasta hace unas semanas, las posibilidades del equipo londinense eran pocas, dada las derrotas de los campeones de la Premier League. No obstante, sus dos últimos partidos han sido goleadas a favor ante el West Bromwich Albion y el Hull.

El DT del Barcelona, Esteban Valverde, reconoce no obstante que “cualquier momento es malo” cuando se trata de enfrentar al Chelsea. El equipo azulgrana llega bien parado a este partido: solo han sufrido una derrota en 38 partidos esta temporada desde que perdió la Supercopa ante el Real Madrid en agosto pasado y Lionel Messi sigue resplandeciendo con 27 goles. Sea como sea, el estratega sabe que tiene a un duro rival en el Chelsea.

Chelsea vs Barcelona: ¿Dónde y a qué hora se juega?

Horario : El Chelsea vs Barcelona, partido de ida de octavos de final de Champions League, se transmite a las 08:45 pm (Hora España), 02:45 (Hora Perú, Colombia y Nueva York), 01:45 pm (Hora México) y 04:45 pm (Hora Argentina y Chile)



Estadio: Stamford Bridge



Canal: Fox Sports



Chelsea vs Barcelona: alineaciones confirmadas

Chelsea: Courtois; Rudiger, Alonso, Moses, Christensen, Azpilicueta; Fabregas, Kante, Pedro; Willian, Eden Hazard.



DT: Antonio Conte



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suárez.



DT: Ernesto Valverde.



Otros partidos de Champions League

Hoy martes 20 de febrero:



Bayern Munich vs. Besiktas 2:45 p.m. ESPN 2



Miércoles 21 de febrero:



Sevilla vs. Manchester United 2:45 p.m. ESPN 2



Shakhtar Donetsk vs. AS Roma 2:45 p.m. FOX Sports