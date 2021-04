Thomas Tuchel es el actual entrenador de Chelsea, equipo que buscará sellar su pase a la siguiente fase de la Champions League ante Porto. Ahora, en una rueda de prensa previa al duelo, el técnico mencionó que este es el momento ideal para que el cuadro inglés alce el trofeo del popular torneo europeo.

Como bien sabemos, Chelsea recibirá a Porto en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en Portugal. El marcador global está 2-0 a favor del conjunto inglés, el cuál consiguió la victoria en el partido de ida gracias a los goles de Mason Mount y Ben Chilwell.

“No vas a encontrar aquí a ningún equipo que no quiera llegar a semifinales. No hay nada que esconder. Este es un equipo que tiene una cultura y una estructura hecha para ganar títulos y partidos. Tiene la mentalidad y la historia para ello”, mencionó el técnico alemán en rueda de prensa.

Asimismo, Tuchel habló sobre su situación actual en el Chelsea, donde afirma que lo llamaron para ganar títulos. Eso sí, el técnico aclaró que su equipo se encuentra con la moral a tope y sueñan con alzar la ‘Orejona’ en esta temporada.

“Yo he venido aquí para ganar títulos. Para ganar partidos. Es lo que me pido a mí mismo. Ahora es el momento. Aunque, si te soy sincero, podríamos estar hablando horas y horas sobre ello, pero lo que tenemos que hacer es jugar y no hay partido más difícil que el próximo”, afirmó Tuchel.

Por último, el técnico de Chelsea también se animó a opinar sobre Havertz, al cual halagó. “No es un tipo como Diego Costa y nunca le exigiré que se convierta en eso. A veces puede confundir con su lenguaje corporal que no lo da todo. Sólo puedo decir que ha dado un paso adelante. El Chelsea es un club en el que hay que ganar partidos y rendir, y todo el mundo lo espera, así que estoy muy contento porque ha salido claramente de su zona de confort y está dispuesto a demostrarlo. Puede convertirse en un jugador importante si es capaz de mostrarlo con regularidad y demostrar que está involucrado en los partidos”, declaró para Sky Sports.

Chelsea y Porto se enfrentarán por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro está programado para arrancar desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Los ingleses tienen el marcador global a favor tras ganar en la ida por 2-0.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO