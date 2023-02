Este martes 14 de febrero, el PSG enfrentará al Bayern Múnich, en el Parque de los Príncipes, como parte de los octavos de final de la Champions League. Ambos equipos llegan con dos presentes similares en sus respectivas ligas, pues se encuentran en el primer lugar, por lo que se espera un choque de pronóstico reservado. Al respecto, Julian Nagelsmann, DT de los bávaros, se pronunció y dio sus claves para frenar a Messi y a la ofensiva parisina.

Los duelos entre estos dos clubes siempre ha aportado grandes espectáculos, debido al juego que ofrecen en la cancha. El historial señala que se han enfrentado en 11 ocasiones, todas ellas en la Liga de Campeones. Las escuadras están separadas por solo una victoria (seis para los franceses y cinco para los alemanes).

Incluso, en goles, ambos han conseguido anotar el mismo número de tantos (15 cada uno). En esa línea, el compromiso que se avecina deberá tener a todos los jugadores concentrados y en su mejor forma, para obtener el mejor resultado, antes del juego de vuelta. Una de las principales cartas de los ‘Rojos y Azules’ es Messi.

En una conferencia de prensa, en el que declararon algunos elementos del conjunto germánico, Nagelsmann precisó la estrategia que su equipo efectuará ante los futbolistas del Paris Saint-Germain y confía en que harán un gran partido, por lo que espera un mejor final para su equipación.

“Nunca puedes evitarlo durante 90 minutos, solo puedes hacerlo en equipo. Tenemos que evitar que reciba pases él, Neymar y Mbappé. También tienen laterales con mucha velocidad. Tienen muchos jugadores con talento”, dijo el estratega al ser consultado de como podrían detener al Lionel.

“Pero el PSG también está pensando en cómo poder frenar a nuestros jugadores. (...) Tienen laterales con mucha velocidad y jugadores con mucho talento. El rendimiento de los equipos ese día será lo que decida un partido como este”, agrego el director técnico.

Galtier no confirma la presencia de Mbappé ante Bayern

Christophe Galtier reconoció que tomó por sorpresa que Mbappé regresar este domingo a los entrenamientos, después de que el cuerpo médico del club le diagnosticó tres semanas de recuperación por la lesión que sufrió el pasado 1 de febrero. No obstante, su nombre figura en la lista de convocados para la pugna deportiva de Champions.

“El martes le preguntaremos cómo se siente. También hablaremos con el cuerpo médico. Kylian ha hecho un gran trabajo para hacer todo lo posible por estar. Pero no es seguro que pueda estar. Si finalmente le inscribimos, será para jugar. No sé cuanto tiempo, pero no estará de adorno”, señaló el DT.





