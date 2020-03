Liverpool, actual campeón de la Champions League, se despidió del torneo después de ser eliminado por Atlético de Madrid en los octavos de final. Días después de la derrota, el técnico Jürgen Klopp se refirió a la eliminatoria contra los ‘colchoneros’ que, según el alemán, tuvo un punto de quiebre a partir de la crisis provocada por el coronavirus en España.

“Hace dos semanas, aunque parece que hace años que jugamos contra el Atlético. Recuerdo que todos sabíamos de la situación del coronavirus en todo el mundo, pero aún estábamos en nuestro túnel, si quieres, y hasta entonces no llegó a nuestra mente en Inglaterra”, declaró el estratega en una entrevista brindada a la página oficial de los ‘reds’.

Klopp admitió que la mente del equipo estuvo en la Premier League, después de la victoria contra Bournemouth y la posterior caída de Manchester City. Aunque inmediatamente, él se concentró en la planificación para revertir la eliminatoria de Liga de Campeones con el apoyo del público en Anfield.

“El lunes por la mañana, me desperté y me enteré de la situación en Madrid, que cerrarían las escuelas y universidades a partir del miércoles, así que fue muy extraño prepararse para ese partido, para ser honesto. Normalmente no peleo con las cosas que me rodean, puedo construir barreras a derecha e izquierda cuando me preparo para un partido, pero en ese momento fue realmente difícil”, explicó el teutón.

A pesar de la eliminación, Klopp quedó conforme con el trabajo realizado por Liverpool ante el Atlético de Madrid. “Me encantó el juego, lo que vi de los chicos, fue una actuación muy buena, aparte del resultado. El jueves libramos y el viernes cuando llegamos ya estaba claro que eso no era un entrenamiento. Sí, trabajamos, pero fue más bien una reunión. Teníamos muchas cosas de las que hablar. Nadie sabía exactamente -y nadie sabe exactamente- cómo va a continuar”, concluyó el DT.

