El pasado martes, Real Madrid - con gol de Cristiano Ronaldo - le ganó 2-1 al PSG en París para meterse a los cuartos de final de la Champions League. Si bien es cierto que los merengues ganaron bien y con autoridad al elenco parisino, más se habló de un desagradable gesto de Dani Alves hacia 'CR7' en pleno partido,

Y es que cámaras captaron a Dani Alves, supuestamente, pegándole un moco a Cristiano Ronaldo en el terreno del Parque de los Príncipes. Ante esto, el lateral del conjunto francés no se quedó callado y usó las redes sociales para dar su versión. No quiere ninguna polémica.

"Penoso en mi profesión en la mayoría de las veces no es quedar eliminado, eso forma parte del cotidiano nuestro, pero tener que ver y escuchar bobadas como esa.... Pero bueno, ¡continuaré competiendo como hice hasta hoy y las bobadas para los bobos! #RespetoGanesoPierdas", fue lo que escribió Dani Alves a través de Twitter.

Su publicación rápidamente ganó cientos de 'me gusta' y retuits. De esta manera, el ex jugador del Barcelona no quiere ningún conflicto con su ex rival en la Liga Santander y Copa del Rey cuando defendía la camiseta azulgrana al lado de Lionel Messi y Neymar.

De otro lado, Cristiano Ronaldo ya se prepara para el partido de este sábado frente al Eibar como visitante por La Liga. Los dirigidos por Zinedine Zidane están en la obligación de rescatar los tres puntos para mantener el tercer puesto en el campeonato local.