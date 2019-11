Se jugaban 3 minutos del Juventus vs. Lokomotiv Moscú por Champions League. Cristiano Ronaldo toma el balón y se anima a disparar un tiro libre que no parecía peligroso. El balón no va tan potente, pero se le escurre por entre las piernas al portero y justo cuando va a cruzar la línea de gol, Aaron Ramsey la empuja.

Todos quedaron con la duda de quién fue el tanto, si de ‘CR7’ o del galés; sin embargo, UEFA le dio la anotación a Ramsey y las imágenes lo confirmaron. La cara del portugués fue media dubitativa

Algo así le sucedió a Ronaldo con Portugal, donde pudo hacer el gol de su vida pero Nani terminó empujando el balón en la línea, bueno, la diferencia fue que aquel tanto no fue válido por fuera de juego.

El casi gol de Cristiano Ronaldo que Ramsey terminó empujando en el Juventus vs. Lokomotiv. (ESPN)

Algunos criticaron a Ramsey por la acción, pero este salió a aclarar que tras el encuentro se acercó a Cristiano y le pidió perdón.

“Pensé que el portero estaba mucho más cerca de mí y tenía la oportunidad de reaccionar y tal vez despejar. Mi instinto se hizo cargo para asegurar que traspasaba la línea. Me disculpé con Cristiano”, dijo.

¿Cristiano también se molestó con Sarri?

Como pocas veces le ha pasado en su carrera, de hecho la de hoy fue la primera vez, Cristiano Ronaldo fue sustituido en el minuto 81 del encuentro entre Juventus y Lokomotiv en Moscú por la Champions League. El encuentro aún iba igualado 1 a 1 en ese momento, y el luso estalló contra Maurizio Sarri.

El técnico italiano mandó al campo a Paulo Dybala, quien había marcado ante los rusos un doblete en la fecha pasada, pero el cambio no le gustó a Cristiano, que no solo le negó el saludo a Sarri, sino que le hizo un gesto con los dedos que ha despertado todo tipo de interpretaciones y suspicacias. El futbolista se fue directamente al banquillo con cara de pocos amigos.

