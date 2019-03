De religión, 'Cristiano': "Para esto me han contratado", apuntó el luso tras triunfo de Juventus

"Fue una noche mágica", declaró el portugués Cristiano Ronaldo tras marcar un triplete (3-0) al Atlético y llevar a la Juventus a los cuartos de la Champions League, este martes en Turín.



"Estoy muy feliz, fue una noche mágica. Somos un gran equipo y demostramos esta noche que merecimos pasar", señaló Ronaldo, cuyo equipo remontó el 2-0 adverso de la ida.



Dos goles de cabeza (27 y 48) y uno de penal (86) del portugués sirvieron a la Juventus para dejar al Atlético sin la posibilidad de pelear por la final que se disputará el 1 de junio en el Estadio Metropolitano.



"Fue una noche especial. No solo por los goles, sino por el equipo, que tuvo una actitud increíble. Si seguimos así, estamos en buen camino. Es un motivo de orgullo", añadió el portugués, fichado este año por la Juventus.



Al serle recordado que era la primera vez que la 'Juve' remontaba una eliminatoria con un 2-0 en la ida, Cristiano respondió: "Para eso me contrataron, para intentar ayudar, hacer mi trabajo y obviamente estoy muy feliz".



Pese al triunfo, Cristiano Ronaldo no quiso situar ya a la Juventus como uno de los aspirantes al título: "Todavía es pronto, paso a paso y ya veremos".



Cristiano Ronaldo, leyenda total de la competición, alcanzó los 25 goles frente al Atlético, llegando a los 124 en Champions, de la que es el máximo realizador histórico y en la que ha logrado el título en cinco ediciones (cuatro con el Real Madrid y una con el Manchester United). AFP

