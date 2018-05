Una gran fiesta en el estadio Santiago Bernabéu ante miles de aficionados del Real Madrid , cerró el día de celebraciones del club blanco tras conseguir este sábado su decimotercera Champions League , y donde, desde luego, lo más esperado fue el mensaje de Cristiano Ronaldo , luego de que deslizara la posibilidad de marcharse del club.

Antes de llegar al Bernabéu, el jugador portugués se mostró muy activo en las celebraciones junto al resto de sus compañeros. Primero en el balcón de la sede de la comunidad de Madrid, donde pronunció unas palabras ante la insistencia de los hinchas que había congregados en la Puerta del Sol.



Cristiano protagonizó el momento de la noche. Antes, el brasileño declaró estar orgulloso de formar parte del Real Madrid y emplazó a todos a luchar por la decimocuarta Liga de Campeones.



Las primeras palabras de Cristiano fueron interrumpidas por su público: "Qué se puede decir de esta afición que nos ha dado tanto cariño en estos partidos. Es un orgullo jugar en el club más grande del mundo" .



Al instante sonó un " Cristiano quédate " por todo el estadio y la mayoría de sus compañeros le rodearon y acompañaron el cántico de la afición. Después, el jugador luso culminó su discurso.



"Muchas gracias, esto para mí es muy importante. Me siento a gusto con la pasión que demostráis siempre. En los partidos, en la calle. Gracias a los futbolistas que me acompañan. Estoy muy bien. lo que más me gusta es ganar y con estos jugadores es imposible no ganar Champions" .



La fiesta terminó con Zidane manteado y con los clásicos fuegos artificiales que adornan casi todas las fiestas del Real Madrid .