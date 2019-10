El lado más humano de Cristiano: "Duele cuando no dicen la verdad, tengo una vida, una familia y niños"

Cristiano Ronaldo llegó a Juventus en medio de la polémica. Luego de brillar nueve temporadas en el Real Madrid , la valla de su nuevo reto estaba más que alta. Le costó adaptarse. Los goles no llegaron rápidos, pero lo que si no tardaron fueron las críticas. Los medios italianos empezaron a ensañarse con el jugador.

Hoy la historia es distinta, 'CR7' logró llegar a los 700 goles en su carrera vestido de 'bionconero' y se lleva las palmas. En conferencia de prensa previa al Juventus vs. Lokomotiv por Champions League , dejó claro que este es un número más y que ya piensa en lo que viene.

"El año pasado tuvimos una temporada fantástica, en esta empezamos bien. Lo más importante en este momento es el partido de mañana, tendremos que jugar lo mejor que podamos. Tenemos un entrenador diferente, nuevos jugadores y un nuevo sistema. Me gusta la forma en que juega el equipo: en cada partidos creamos muchas oportunidades, nos movemos de manera diferente al jugar más hacia adelante. Todavía tenemos cosas que mejorar, pero estamos orgullosos de lo que estamos haciendo hasta ahora", explicó el portugués.

"Los 700 goles son pasado, quiero ir más allá para ayudar al equipo y ganar trofeos. La prioridad es ganar con la Juventus y con mi equipo nacional", agregó.

Cristiano Ronaldo anotó su gol 700 en el Portugal vs. Ucrania rumbo a la Euro 2020. (Mis Marcadores)

Los malos comentarios siempre están en los oídos del futbolista. Alguno que otro revelan que no lo afecta, pero este no es el caso de Cristiano, quien se sinceró en la conversación con los medios.

"Duele cuando la gente no dice la verdad, a veces incluso la prensa me entristece con cosas que no son ciertas. Además del fútbol tengo una vida, una familia y niños: todos pueden criticar, no es un problema porque es parte de mi trabajo. Me hace feliz ganar y recibir elogios de mis hijos después de un partido" , sentenció.

A sus 34 años aun sigue siendo decisivo. "La edad es sólo un número, pero tener 34, 35 o 36 no necesariamente significa estar en el final de una carrera. Dybala e Higuain son jugadores fantásticos como Bernardeschi y Cuadrado, el entrenador sabe mejor que cualquiera qué es mejor para el equipo y decide en función de eso. No importa con quién juegue, somos un grupo unido y eso es lo que más importa".

¿Cristiano no ayuda solo dentro del campo?

Según public a ' La Gazzetta dello Sport', la llegada de Cristiano a Turín se ha visto traducida en la venta de camisetas como 'pan caliente': el club italiano ha vendido más de un millón de camisetas desde la llegada del portugués, 1.315.000 para ser exactos.



Y el éxito del portugués, desde luego, se traduce en cifras: la cantidad de camisetas vendidas, a razón de 130 euros cada una (apróximadamente), arroja una venta global de 170 millones de euros, a los que, desde luego, hay que restarles los gastos derivados de la propia producción, distribución, etc.

► Prohibido olvidar: los actos de violencia en estadios de fútbol que mancharon la pelota de sangre [FOTOS]



► Zidane, es hora de preocuparse: la Europa League empieza a tocarle la puerta al Real Madrid



► Los 'sacrificados': Christian Eriksen cada vez más cerca del Real Madrid pero alguno tendrá que partir



► Drama en Francia: Barcelona lo llamó, se puso nervioso y bajó su nivel por seis meses