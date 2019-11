¡Se calentó! Y si no hubieran conseguido la victoria, la cosa estaría peor a estas alturas. Como pocas veces le ha pasado en su carrera, de hecho la de hoy fue la primera vez, Cristiano Ronaldo fue sustituido en el minuto 81 del encuentro entre Juventus y Lokomotiv en Moscú por la Champions League. El encuentro aún iba igualado 1 a 1 en ese momento, y el luso estalló contra Maurizio Sarri.

El técnico italiano mandó al campo a Paulo Dybala, quien había marcado ante los rusos un doblete en la fecha pasada, pero el cambio no le gustó a Cristiano, que no solo le negó el saludo a Sarri, sino que le hizo un gesto con los dedos que ha despertado todo tipo de interpretaciones y suspicacias. El futbolista se fue directamente al banquillo con cara de pocos amigos.

El gesto de Cristiano a Sarri tras ser sustituido.

¿Qué dijo Sarri?

El entrenador de la ‘Juve’ explicó al final del partido el motivo por el que sustituyó a Cristiano. “Él estaba enojado porque no estaba muy bien (físicamente). Durante algunos días ha sentido una pequeña molestia en la rodilla y se le carga el aductor. Ya en el descanso estaba nervioso por eso. Después, vi que en una aceleración hizo un movimiento que no me gustó y lo quité porque tenía miedo que se hiciera daño”, afirmó.

A octavos

Un gol maradoniano del brasileño Douglas Costa en el tiempo añadido dio este miércoles la victoria a Juventus ante un correoso Lokomotiv (1-2) que mereció al menos el empate en un partido en el que los locales contaron como aliado no con el “general invierno”, sino con el diluvio que asoló la capital rusa.

Ver para creer. Era el minuto 93 cuando Douglas Costa recibió el balón en la banda derecha. Se fue en velocidad de cuatro jugadores, combinó con Higuaín al borde del área, se fue de otros dos rivales y batió al portero local con un sutil disparo bajo las piernas. Fue el gol que certificó la clasificación matemática del equipo italiano a los octavos de final de la Liga de Campeones.

