El Liverpool recuperó la memoria este martes luego de imponer condiciones ante Rangers en la tercera fecha de la Champions League. Fue un contundente 2-0 en Anfield para que los ‘Reds’ se consoliden en la segunda plaza de su grupo, la misma que les permita clasificar a octavos de final del certamen. Para este duelo, el conjunto británico contó con Darwin Núñez desde el arranque, quien colaboró en el triunfo de su equipo.

Eso sí, el delantero sudamericano, en su primera titularidad en un mes, sigue con poca puntería de cara a gol y se encontró con tres grandes intervenciones del veterano Allan McGregor, de 40 años, que evitó que pudiera coronar su noche con un tanto, el que hubiera sido el primero desde la Community Shield en julio.

Núñez jugó hasta el minuto 80, cuando fue reemplazado por Harvey Elliot. Al final del duelo, se le vio conforme cuando conversó con los medios de prensa. Sin embargo, llamó la atención su sinceridad cuando fue preguntado por cómo toma las charlas de Jürgen Klopp.

“Cuando Klopp habla de hacer las cosas simples y hacer lo básico, qué quiere decir exactamente para el estilo de juego de ustedes. He visto hoy un progreso en ese sentido”, fue la consulta de una reportera de ESPN.

En seguida, el atacante de 23 años, no demoró para dar su respuesta: “La verdad, sinceramente, en sus charlas, cuando él habla, yo no entiendo nada”, dijo entre risas para posteriormente confesar que “después le pregunto a mis compañeros para ver lo que dice. Pero tiene muy claro el juego. Él nos pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo de jugar y que nos tengamos confianza. Ya a la hora de perder un balón, quiere que estemos ahí y presionemos. Es lo que pide siempre.”

En otro momento, reveló que aún no encuentra su mejor forma, pero confía que con el pasar de las jornadas pueda llegar a mostrar todo su nivel, tanto en la Premier League, como en la Liga de Campeones.

“A veces me siendo un poco indeciso, no tengo la confianza del todo, pero con el pasar de los entrenamientos y partidos, el míster me respalda y me da la confianza. También tengo a mis compañeros, que cuando hablan me quedo más tranquilo. Si hago algo mal, ellos me van a respaldar siempre”, puntualizó ante las cámaras.

¿Cuándo vuelve a jugar Darwin Núñez en el Liverpool?

El ariete uruguayo tendrá una dura prueba en la Premier League, cuando este domingo los ‘Reds’ visiten al Arsenal en el Emirates Stadium por la décima jornada del campeonato. Tras este choque, Liverpool volverá a Europa para enfrentar una vez más al Rangers, pero esta vez en condición de visita, en el Ibrox Stadium de Glasgow.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





El fichaje de Alex Valera a Arabia Saudí al Al Fateh de Christian Cueva nos hace rememorar a las mejores duplas nacionales que han compartido equipo lejos de tierras peruanas.