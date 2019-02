"Había que tener...": Diego Simeone explicó el motivo de su celebración tras el gol de Giménez

El técnico del Atlético de Madrid , Diego Simeone , se declaró "feliz" por la victoria 2-0 sobre la Juventus este miércoles en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero advirtió que "seguramente nos tocará sufrir" en Turín.

"Hemos hecho un partido como equipo muy fuerte, donde pudimos llevar el juego donde nos podíamos sentir más cómodos", dijo Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro.



"Con el correr de los minutos nos fuimos asentando en la posición que adoptamos para este partido y nos encontramos con situaciones, con los goles que nos dan la victoria ante un rival fuertísimo y que seguramente nos tocará sufrir allá en Turín", añadió.



Simeone insistió mucho en que "todavía la eliminatoria no terminó, hay partido por competir, y seguramente nos tocará sufrir ante un gran rival con grandísimos futbolistas".



Preguntado por su gesto a la grada del Metropolitano agarrándose los genitales tras los goles rojiblancos, Simeone afirmó que "significa que tenemos huevos. Muchos huevos. Ya lo hice en alguna ocasión de jugador". Además, agregó: "lo sentí, porque poner a Koke y a Costa (que volvían de lesión) después de un mes que no jugaban, había que tener huevos, lo hice y salió bien".



El técnico rojiblanco se mostró muy contento por el partido argumentando que "lo mejor que puede pasar a los entrenadores es cuando los jugadores representan el partido imaginado y hoy lo pudimos hacer".



"Me siento muy bien por los futbolistas porque representan el sentir del Atlético de Madrid, nosotros somos esto. Intentaremos siempre crecer, mejorar, pero este es nuestro camino", concluyó.



