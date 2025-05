PSG vs. Inter se enfrentan este sábado 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, en el compromiso correspondiente a la final de la Champions League 2024/2025. ¿Dónde ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN, canal disponible en la parrilla de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus, anteriormente conocido como STAR Plus.

PSG obtuvo un cambio en el trayecto de su paso por la Champions League, de la mano de Luis Enrique. El desarrollo de Ousmane Dembelé brinda velocidad y creatividad al ataque de los parisinos, haciéndolo como un elemento clave. En las semifinales, dejó en el camino a Arsenal, con actuación destacada de Gianluigui Donnarumma.

Por su parte, el Inter de Milán ha construido su éxito sobre una defensa sólida y un ataque capitaneado por Lautaro Martínez. El delantero argentino ha sido crucial en momentos decisivos, mostrando una capacidad goleadora que podría ser determinante en la final. En el camino, dejo equipos como Bayern Múnich y el FC Barcelona.

¿En dónde juegan PSG vs. Inter?

PSG vs. Inter juegan en el Allianz Arena de Múnich, un recinto inaugurado en el 2005 y con capacidad para albergar a más de 75.000 personas. Se espera un lleno total para este encuentro, debido a que será el cierre de la competencia más importante de clubes en Europa.

¿En qué canal ver PSG vs. Inter?

ESPN es el canal con los derechos televisivos para transmitir los partidos de la Copa Libertadores, por lo que el PSG vs. Inter podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la parrilla de canales de Movistar TV y DIRECTV, además de su versión en streaming a través de Disney Plus.

¿Cómo ver PSG vs. Inter por internet?

Para ver la transmisión entre PSG vs. Inter por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Disney Plus para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de ESPN.

Historial de PSG vs. Inter

Hasta la fecha, se han disputado cinco partidos entre PSG vs. Inter de Milán, con un saldo de tres victorias para los parisinos y dos para los italianos. Cabe resaltar que nunca se han cruzado en Champions League, solo en duelos amistosos.

