De ser 'chato' a anotar de cabeza: Edson Álvarez y su historia detrás de meter al Ajax en Champions League

Tenía solo 14 años cuando el primer golpe de la vida le cayó como un baldazo de agua fría. El Pachuca mexicano, club donde se había formado, le confirmaba que no podía seguir contando con él por su baja estatura. Era solo un niño, pero a su mente ya habían llegado los primeros pensamientos del retiro. Así empezó la carrera futbolística deEdson Omar Álvarez Velázquez , defensa que ahora defiende los colores del Ajax.

“Felizmente no me retiré”, pensará ahora. Dos años después de aquel episodio con los Tuzos, las divisiones formativas del Club América le abrían la puerta. No era fácil llegar a todos los entrenamientos, pero su disciplina le permitía cumplir con la tarea. “Mi padre me llevaba hasta la estación, donde tomaba el bus, para luego bajar al metro y finalmente tomar un taxi”, contaba en sus inicios. Y es que ubicada a las afueras de la Ciudad de México, Tlanetlpantla –ciudad donde vivía el jugador– no era tan cerca como para darle posponer a la alarma y dormir un poco más.

Fue en las Águilas, donde Edson se empezó a hacer un nombre. Criado en una familia costurera, pues hacían camisetas deportivas, Álvarez ya podía tener la suya propia. Así, con esfuerzo y dedicación, fue que empezó a subir de categoría en categoría. De la sub 17 en el 2014 pasó a formar parte del primer equipo solo dos años después –en 2016– (cuando ya entrenaba con la sub 20), hasta que el 24 de agosto de ese mismo año debutaría en la Copa MX ante Mineros de Zacatecas. El sueño del profesionalismo se había cumplido, pero había que seguir trabajando.

Aunque fue Ignacio Ambriz el entrenador que lo hizo debutar con el primer equipo, el cambio de mando en el banquillo del club América no le vino mal al chico de 19 años. Fue Ricardo La Volpe, el argentino, quien le dejó claras las cosas cuando llegó al estadio Azteca. “Me han dicho que eres un fenómeno para sacar el balón limpio”, le dijo en su primera charla. Desde entonces, Edson ya sabía que tenía el visto bueno. Fue en octubre, entonces, cuando debutó con la camiseta 282 (sí, número raro) ante el Santos Laguna, pero fue en la final ante Tigres que anotó su primer tanto como profesional.

Fue todo muy rápido

Además de todo lo sucedido en su club, el 2016 también significó un año importante para él por sus primeras oportunidades en la selección mexicana. En enero fue convocado a la sub 20 y en febrero incluido en la lista del campeonato de la CONCACAF de su categoría. Seguro que había talento en él y lo seguiría confirmando vistiendo a la ‘Tri’ en el mundial de ese mismo año, en el cual anotó su primer gol con la camiseta de su país.

Tan grande era el ‘hype’ con él que recién comenzado el 2017 fue llamado por Juan Carlos Osorio para ser parte de un partido amistoso contra Islandia, donde lo convencería para ser parte de los ‘sparring’ que llevaría a la Copa Confederaciones que se desarrollaría en Rusia aquel año. El jugador ya no era una simple proyección, sino una realidad.

Al pico más alto llegó en el 2018, cuando el entrenador colombiano lo confirmó como parte de la lista de 23 que estaría en la Copa del Mundo. Los amistosos y la Copa de Oro del 2017 (donde sí jugó), además de las participaciones en su club, le darían todos los argumentos necesarios para cumplir el sueño de cualquier jugador con tan solo 20 años.

Pero eso no quedaría ahí, pues luego de que el Ajax llegue a semifinales de la Champions League en el 2019, la salida de sus principales figuras (Matthijs de Ligt y Frenkie De Jong) era inminente. Para reemplazar al primero, los holandeses tenían a un mundo por elegir, pero optaron por el joven mexicano que pasó escalón por escalón hasta tocar las nubes.

Porque después de ser apartado del Pachuca cuando era solo un niño por su baja estatura, Edson Álvarez ahora saltó más alto que nunca y, con un cabezazo, clasificó al equipo más grande de los Países Bajos hacia la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde vivirá una nueva experiencia que seguro lo catapulta para seguir brillando entre las estrellas.

