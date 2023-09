Revisa en qué canales de TV ver el partido entre Barcelona vs. Antwerp, por la primera fecha de la UEFA Champions League. El Estadio Olímpico acoerá este martes 19 de septiembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana), el choque que marcará el debut del equipo de Xavi Hernández en esta nueva edición del popular certamen continental. Como sabemos de la importancia del encuentro, te vamos a explicar cómo seguir a través de distintas plataformas.

ESPN es el canal oficial de los partidos de Barcelona y de todos los clubes de la Liga de Campeones 2023-24. Por ello, esta será la única señal que transmitirá el partido del club blaugrana desde el recinto catalán, a través de televisores, computadoras y equipos móviles.

¿En que canales TV ver Barcelona vs. Antwerp?

Si deseas ver el duelo entre Barcelona y Antwerp, puedes seguir la transmisión por los canales de TV de ESPN, STAR Plus y Movistar Liga de Campeones en España. Para la señal en Latinoamérica, como en Perú, Colombia y Ecuador tienes la opción de verlo en ESPN y Star Plus. No te recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que se trata de una señal pirata.

¿A qué hora ver el partido de Barcelona vs. Antwerp?

El partido entre Barcelona y Antwerp está programado para el martes 19 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde en horario de Perú, y se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Montjuic. A continuación, te proporcionamos la lista de horarios en diferentes países.

Cabe resaltar que el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, consideró este lunes que tras dos eliminaciones en la fase de grupos “es el momento de dar un paso adelante” en la Champions empezando con una victoria el martes contra el Amberes. “Es una ilusión volver a esta competición, es el momento de dar un paso adelante en competición europea”, dijo Xavi en rueda de prensa previa al encuentro.

“Creo que es el escenario perfecto, llegamos en un buen momento. El año pasado estuvimos bien en la competición nacional, pero no en Europa. Es la competición para dar el paso definitivo”, aseguró el estratega azulgrana, que, no obstante, insta a ir con tranquilidad. “El objetivo es pasar de grupo, luego ya hablaremos. Tenemos que estar en el bombo de octavos, es nuestro objetivo principal después de dos años sin hacerlo”.

El Barça llega al partido animado tras la goleada 5-0 al Betis el sábado en LaLiga, pero Xavi quiere “frenar un poco esta euforia” y decir a los jugadores que “han hecho muchas cosas bien, pero que hay otras que tuvimos que corregir”.

Xavi también advierte contra el Amberes, que entrena su antiguo compañero de equipo en el Barça, Marc Van Bommel. “Es un rival muy dinámico, destacaría las bandas, a Janssen como punta de referencia, atrás mezclan veteranía con juventud, pero, sobre todo, el dinamismo, como doblan por las bandas”, afirmó Xavi.

“Ojalá podamos dar nuestra mejor versión, si es la del sábado, perfecto, si jugamos al nivel del sábado nos dará para competir, si podemos darle continuidad a ese nivel de juego nos dará para competir en esta competición es que es muy exigente”, concluyó Xavi.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.