Conoce a Erik Ten Hag, la mente detrás del sorprendente Ajax holandés

Casi todo el mundo ha oído de Frankie De Jong, Matthijs de Ligt y Dusan Tadic, las estrellas de este Ajax semifinalista de Champions League , pero muy pocos conocen a Erik Ten Hag, la mente brillante detrás de su dinámico y atrevido juego.

Ten Hag, nacido en Haaksbergen, Holanda, hace 49 años, no jugó en el Ajax ni tuvo grandes títulos durante su carrera como jugador profesional, como sí lo hicieron gran parte de los técnicos que han pasado por los ‘Amsterdammers’. Su arribo al equipo en diciembre del 2017, más bien, tuvo como gran responsable a Marc Overmars, ídolo y actual director deportivo del club.

El exjugador de Barcelona y Arsenal, entre otros, conoció a Ten Hag en 2012, en Go Ahead Eagles, donde consiguió el ascenso a Primera División en su primera experiencia como entrenador principal. Ahí, Overmaars quedó encantado con su metodología de trabajo y manera de ver el fútbol y no dudó ni un segundo en apostar por él, tras una irregular temporada 2017 con Marcel Freizer al mando del equipo. Hasta ahora, la apuesta le viene resultando a la perfección, pero su éxito no es ninguna casualidad.

Entre 2013 y 2015, Ten Hag tuvo una etapa de enorme crecimiento como director técnico en Alemania, trabajando con las reservas del Bayern Munich y siendo campeón de la Regionalliga. En el gigante bávaro pudo compartir con Pep Guardiola, entonces DT del primer equipo y uno de los mayores exponentes - sino el mayor - del juego de posición.

Aunque lo que practica hoy en día su Ajax no sea exactamente juego de posición, pues tiene algunos matices del gegenpressing de Klopp, los holandeses se mantienen firmes con conceptos como la amplitud, el uso del tercer hombre y la generación de superioridades desde la fase de iniciación.

"Fue un periodo que me aportó mucho. Trabajar en un club tan grande con personalidades tan influyentes como Guardiola fue como ganar la lotería. Aprendí muchísimo de él. Su filosofía es sensacional y la trato de implementar en el Ajax. Él es un tipo que inspira”, confesó en 2018.

Además, con Ten Hag volvió la figura del falso nueve al primer plano europeo. Al menos en Champions, el estratega holandés dejó de lado a Kasper Dolberg y Klaas-Jan Huntelaar, ambos con lesiones y bajos rendimientos, y apostó por el serbio Dusan Tadic en esa posición. Sí, la misma en la que Messi atormentó a Metzelder y Cannavaro en aquel ‘Clásico’ de mayo del 2009. Curiosamente, Tadic ahora también viste la camiseta ‘10’.

La capacidad de Ten Hag de potenciar a jugadores, como el propio Tadic (34 goles y 12 asistencias esta temporada), no debe causarle sorpresa a nadie. El técnico pidió exclusivamente al serbio, el tercer fichaje más caro en la historia del club, y este ha respondido con creces.

“Con Overmars nos reunimos al final de la temporada pasada y concluimos que nos hacían falta jugadores de mayor experiencia. Eso era lo que más carecíamos”, admitió el DT.

El central Daley Blind, quien venía de un alicaído Manchester United, también fue solicitud suya. Tanto él como Tadic, de hecho, se salían del presupuesto habitual del Ajax, pero Ten Hag los consideró necesarios para añadirle esa dosis necesaria de experiencia a un equipo realmente joven.

Nadie sabe cómo terminará la temporada para el Ajax, pero el 'triplete' parece estar cada vez más cerca. La Copa de Holanda 2018/2019 ya la ganaron - en lo que significó el primer título en la carrera de Ten Hag - y ahora van en busca de la Champions y la Eredivisie. Con eso, el estratega podría codearse con otros históricos del club de Ámsterdam, como Johan Cruyff y Louis Van Gaal. Solo el tiempo – y los resultados, siempre los resultados - lo dirán.