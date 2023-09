Barcelona vs. Antwerp se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) en la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. El choque, perteneciente al Grupo H, será este 19 septiembre en el Olímpico Montjuic, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Cabe resaltar que el Spotify Camp Nou (donde Barca es local) no está disponible debido a las remodelaciones que viene teniendo. Los canales encargados de llevar este encuentro son ESPN y STAR Plus para la señal de Latinoamérica. Además, Movistar Liga de Campeones lo pasa en España. Recomendamos no verlo en Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata. Conoce los detalles, horarios y canales de TV del partido en Depor.





Barcelona se mide ante Antwerp por la Champions League. (Video: Twitter)





Barcelona vs. Antwerp: posibles alineaciones