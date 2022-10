Barcelona vs Inter [EN VIVO / ONLINE / EN DIRECTO]: ambas escuadras se ven las caras en la tercera fecha del Grupo C de la Champions League este martes 4 de octubre. El duelo es a partir de las 02:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Giuseppe Meazza y será televisado por los canales ESPN, STAR Plus, FOX Sports, beIN, TNT y Sky. También podrás verlo en INTERNET por Fútbol Libre. Recuerda que puedes seguir las incidencias y minuto a minuto en Depor.com.

Es tiempo de pasar página. La derrota ante el Bayern Múnich (2-0) obliga al Barcelona a sacar algo positivo de su visita al Inter de Milán en el Giusseppe Meazza. El objetivo principal será no complicar sus opciones de clasificarse para los octavos de final en ‘el grupo de la muerte’, el C.

Horarios del partido de Inter vs. Barcelona

Perú – 14:00

México – 14:00

Colombia – 14:00

Ecuador – 14:00

Venezuela – 15:00

Paraguay – 15:00

Bolivia – 15:00

Argentina – 16:00

Chile – 16:00

Uruguay – 16:00

España - 21:00

El Barcelona y el Inter de Milán están empatados con tres puntos y quien logre el triunfo dará un paso importante a la espera del encuentro entre ambos equipos del miércoles de la semana que viene en el Spotify Camp Nou.

El conjunto de Xavi Hernández finalmente no pudo recuperar a Frenkie de Jong para este importante compromiso en Milán, ya que el centrocampista neerlandés sufrió una elongación en el semitendinoso de la pierna izquierda durante el parón por selecciones.

Tampoco estarán a causa de diferentes lesiones los centrales Jules Koundé y Ronald Araujo, el lateral Héctor Bellerín y el delantero Memphis Depay.

En la última visita del Barça al estadio del Inter de Milán, que tuvo lugar en la fase de grupos de la ‘Champions’ 2019-2020, el conjunto azulgrana se impuso por 1-2 con goles de Carles Pérez y Ansu Fati, quien con este tanto se convirtió en el goleador más joven de la historia de la competición con 17 años y 40 días.

El Inter recibirá al Barcelona en el Giuseppe Meazza de Milán (Italia, norte) en un momento muy delicado para el conjunto que dirige el italiano Simone Inzaghi, noveno en la Serie A y mermado por las bajas del croata Marcelo Brozovic y del belga Romelu Lukaku.

Además, el argentino Lautaro Martínez, que acabó con molestias el partido ante el Roma del pasado sábado, sigue siendo duda, tal y como confirmó Inzaghi en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Inter de Milán vs Barcelona: alineaciones probables:

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Asslani, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro o Joaquín Correa y Dzeko.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Sergio Busquets, Gavi, Pedri; Dembélé, Lewandowski y Raphinha.





