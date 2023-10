Barcelona vs. Porto se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este miércoles 4 de octubre, por la segunda fecha de la UEFA Champions League. El encuentro, que tendrá lugar en el Estádio do Dragão, arrancará desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, SKY Sports, HBO Max y Movistar para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Conoce todos los detalles de este partidazo en Depor.

El triunfo contra el Amberes fue una inyección de moral para un equipo azulgrana que se reforzó en verano con la vista puesta en la ‘Orejona’ con hombres como Joao Felix, Joao Cancelo o Ilkay Gundogan. El atacante luso ha recuperado la sonrisa desde que fue cedido por el Atlético de Madrid al Barcelona, donde el estilo de Xavi parece adecuarse más a sus capacidades.

El extremo portugués, autor de un doblete contra el Amberes y que se ha convertido en uno de los hombres más desequilibrantes del conjunto azulgrana, se enfrentará el miércoles al club donde se formó antes de su salida para explotar con el Benfica, donde también jugó Cancelo.

Los dos están dando un gran rendimiento al Barça, que afronta el miércoles su partido, sobre el papel, más difícil de esta fase de grupos. Por este motivo, Xavi intentará festejar de la mejor manera posible en la ciudad portuguesa su partido número 100 en el banquillo del Barça, al que llegó en noviembre de 2021 con la misión de enderezar el rumbo del equipo.

En todo este tiempo, el excentrocampista estrella del club azulgrana ha vuelto a generar ilusión ganando una Supercopa de España y la pasada Liga. Pero, sigue teniendo la asignatura pendiente de Europa, donde tras caer de la Champions a la Europa League, tampoco pudo ir hasta el final en la segunda competición continental. “Hemos de volver a competir en Europa. Es nuestra asignatura pendiente. Mañana es un gran escenario para ello”, afirmó el DT blaugrana.

Eso sí, el catalán no podrá contar para este encuentro con los lesionados Frenkie de Jong, Pedri y Raphinha, pero puede apoyarse en unos jóvenes jugadores como Gavi, Lamine Yamal, recién renovado, o Fermín López, que ha demostrado ser una alternativa para el centro del campo azulgrana.

“Es un placer y me enorgullece que jugadores de la casa rindan y cumplan. Balde, Lamine, Fermín y Gavi son importantes. Me enorgullece que los jóvenes de la casa marquen diferencias”, afirmó Xavi tras ganar 1-0 al Sevilla el viernes pasado. “Hay que tirar de la cantera y cumplen”, añadió.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Porto?

El partido por el Grupo H de la Champions League, está programado para arrancar desde las 2:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Recuerda que el horario varía según el país en que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile iniciará desde las 4:00 de la tarde. Mientras que en España comenzará a las 9:00

Barcelona vs. Porto: ¿en qué canales ver?

El Barcelona vs. Porto se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, HBOX Max y Movistar+ en el país de España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





