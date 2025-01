Por una nueva fecha de la Fase de Liga de la Champions League, Barcelona vs. Atalanta con la transmisión de ESPN, canal en DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming a través de la plataforma de Disney Plus. Con el Estadio Olímpico Lluís Companys como escenario, este compromiso estuvo programado para disputarse desde las 15:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Los dirigidos por Hansi Flick son los favoritos para quedarse con los tres puntos y reafirmar su clasificación a los octavos de final del campeonato europeo. Si no tienes dónde ver este encuentro, recuerda que podrás seguir todas las incidencias, el minuto a minuto y goles a través de la web de Depor.

Barcelona y Atalanta juegan por la Champions League. (Video: Barcelona)