Desde Belgrado, Barcelona vs. Estrella Roja se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) este miércoles 6 de noviembre en el Estadio Estrella Roja, por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2024-25. El partido está programado para iniciar desde las 3:00 p.m. (hora peruana, 5:00 p.m. de Argentina) y será transmitido para toda América Latina por la señal de ESPN, así como también vía streaming por Disney Plus. Por otro lado, el duelo se podrá ver por TNT Sports en México y Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre ni Pelota Libre TV, señales piratas. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partidazo. El equipo de Hansi Flick va por otro triunfo en la máxima competición a nivel clubes.

Barcelona está preparado para jugar con Estrella Roja. (Video: Barcelona)