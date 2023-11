¡Imperdible! Barcelona vs. Porto se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la quinta jornada del Grupo H de la UEFA Champions League. El compromiso está programado para este martes 28 de noviembre desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 9:00 p.m. en España) y se podrá ver a través de las señales de ESPN, Star Plus, Sky Sports y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.

El equipo dirigido por Xavi Hernández llega a este partido tras igualar 1-1 ante Raye Vallecano en el Campo de Fútbol de Vallecas. Un gol en contra de Florian Lejeune en los minutos finales le dio el empate al conjunto azulgrana, que desperdició una chance importante de acercarse al Real Madrid y el Girona en la tabla de LaLiga de España. Ahora, está enfocado en conseguir su pase a octavos de final de la Champions.

Para sellar su clasificación a la siguiente ronda y como primero del grupo, el Barça necesita sí o sí vencer al equipo portugués. Un segundo traspié, tras el que sufrió ante Shakhtar en la pasada fecha, complicaría seriamente sus opciones de seguir en la máxima competición europea. Asimismo, un resultado negativo podría influenciar en la continuidad del DT, aunque en conferencia de prensa haya señalado que recibió el apoyo de la directiva.

Cabe destacar que Ronald Araujo, quien acumula dos tarjetas amarillas en la ‘Orejona’, corre el riesgo de perderse el duelo ante Royal Amberes si vuelve a ser amonestado. Otros azulgranas que recibieron la cartulina amarilla son Joao Cancelo, Ferran Torres, Joao Félix, Balde, Koundé, Gavi y Sergi Roberto, pero todavía no están al borde de la suspensión en la presente edición.

Porto, por su parte, llega a este partido tras golear por 4-0 a CDC Montalegre por los 1/16 de final de la Copa de Portugal. Los goles fueron anotados por Danny Namaso, Evanilson (2) y Navarro. Cabe resaltar que el equipo portugués tiene 9 puntos, al igual que el Barcelona, pero está en la segunda posición por diferencia de goles. Sabe que el duelo ante los ‘culés’ es vital, así que pondrá su mejor once en busca de la hazaña. Se viene un partidazo.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Porto?

El partido Barcelona vs. Porto está programado para jugarse este martes 28 de noviembre desde las 3:00 de la tarde, en horario peruano, colombiano y ecuatoriano. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia iniciará a las 4:00 de la tarde. En España iniciará a las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Porto?

Barcelona vs. Porto, por la quinta fecha de la Champions League, se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, Star Plus, Movistar y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del partido.





Barcelona vs. Porto: posibles alineaciones





