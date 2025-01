Por una nueva fecha de la Fase de Liga de la Champions League, 2024-25, Real Madrid vs. Brest se enfrentaron con la transmisión de ESPN, canal habilitado en DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming a través de la plataforma de Disney Plus. Con el Estadio de Roudourou como escenario, este compromiso estuvo programado para disputarse desde las 15:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Si bien el elenco madrileño tiene un claro favoritismo sobre el cuadro francés, no pueden confiarse ya que no dependen de sí mismos para ubicarse entre los ocho mejores de la Copa de Europa. Un doblete de Rodrygo y un tanto de Jude Bellingham le dieron el pase a la siguiente instancia al equipo de Carlo Ancelotti.

Real Madrid y Brest se enfrentan por la Champions League. (Video: Real Madrid)