Desde el Foro Grimaldi de Mónaco, se realizará el Sorteo de fase de grupos de Champions League (EN VIVO | EN DIRECTO) este jueves 29 de agosto. Las acciones empezarán a las 11:00 a.m. (hora peruana). Para esta ocasión, se llevará a cabo un sorteo con cuatro bombos, donde cada equipo jugará contra dos oponentes de cada bombo. Aunque el sorteo se realizará las ubicaciones, el calendario de partidos no se conocerá hasta el sábado. La extracción de las bolas con los nombres de los equipos se realizará, pero será el software de la empresa Aelive el encargado de determinar el orden de los partidos y los estadios donde se llevarán a cabo. Las acciones podrán ser vistas en América Latina a través de ESPN y la señal en streaming de Disney Plus. En México y España, el evento va por SKY Sports y DAZN, respectivamente. Asimismo, cabe mencionar que UEFA TV transmitirá en línea para todo el mundo. No te pierdas todos los detalles del partido en la señal de Depor.

El gol del portero de Lazio en Champions League. (Video: UEFA TV)