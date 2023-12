Real Madrid vs. Unión Berlín se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la sexta jornada del Grupo C de la Champions League 2023-23. Dicho compromiso está programado para el martes 12 de diciembre desde las 3:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se disputará en el Stadion An der Alten Försterei, ubicado en Berlín, Alemania. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Real Madrid llega a este partido luego de empatar 1-1 con el Real Betis, en el duelo correspondiente a la jornada 16 de LaLiga. A pesar de que los ‘blancos’ comenzaron ganando con un golazo de Jude Bellingham, los locales respondieron a través de Aitor Rubal, quien sacó un zapatazo imposible de atajar para Andriy Lunin.

Con este resultado, los dirigidos por Carlo Ancelotti perdieron la punta del campeonato español, ya que se quedaron en 39 puntos y, tras el triunfo histórico del Girona por 2-4 sobre el FC Barcelona, los de Míchel son los nuevos líderes. En total, hablando solo de LaLiga, el Real Madrid registra 12 triunfos, 3 empates y 1 derrota, además de 34 goles a favor y 10 en contra.

Una de las principales dudas que tiene ‘Carletto’ para este partido está en la portería. Si bien Andry Lunin fue el arquerir titular ante el Real Betis, existe la posibilidad de que Kepa Arrizabalaga entre para este encuentro en Alemania. De momento, lo único es que esta pequeña discusión se resolverá en las próximas horas.

Real Madrid, en cuanto a la Champions League, va por el camino correcto, sumando 15 puntos en 5 partidos disputados, con un invicto que se podría cerrar en 18 unidades si dan el golpe en la capital alemana. En lo concerniente a goles, los ‘merengues’ llevan 13 a favor y 5 en contra.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras, fue por la fecha 1 del Grupo C de la Champions League. Aquella vez fue un duelo muy reñido, ya que a pesar de haber visitado el estadio Santiago Bernabéu, Unión Berlín tuvo una buena noche y pudo haberse llevado un empate. Sin embargo, Jude Bellingham apareció en los tiempos de descuento para darle el triunfo a los suyos (90′+4).

Unión Berlín, por su parte, llega a este partido después de vencer por 3-1 al Borussia Mönchengladbach, en el duelo válido por la fecha 14 de la Bundesliga. Kevin Volland, Benedict Hollerbach y Mikkel Kaufmann anotaron para los capitalinos, mientras que Alassane Pléa marcó el gol del descuento para los dirigidos por Gerardo Seoane.

En lo que respecta a la Champions League, los de Nenad Bjelica ya están eliminados y no tienen ninguna chance meterse a los octavos de final. Eso sí, están obligados a conseguir la épica de ganarle al Real Madrid y esperar que el Napoli haga lo mismo con el Sporting Braga, con lo cual estarían rubricando su pase a la Europa League. Un escenario complicado, pero esto es fútbol.

Real Madrid vs. Unión Berlín: horarios del partido

Real Madrid y Unión Berlín se enfrentan este martes 12 de diciembre y los horarios para el encuentro están programados dependiendo de la zona de cada país, así que toma en cuenta estos detalles para que no lo pierdas: 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 5:00 p.m. en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay; 4:00 p.m. en Bolivia y Venezuela; 2:00 p.m. en México; y 9:00 p.m. en España.

Real Madrid vs. Unión Berlín: canales de TV

Perú: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Colombia: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Ecuador: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Argentina: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Uruguay: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Chile: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Paraguay: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Brasil: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Bolivia: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Paraguay: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus Venezuela: ESPN y Star Plus

ESPN y Star Plus México: HBO MAX

HBO MAX España: Movistar +

Real Madrid vs. Unión Berlín: ¿dónde se jugará el partido?

Real Madrid vs. Unión Berlín: posibles alineaciones

Real Madrid: Kepa Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández; Federico Valverde, Dani Ceballos, Luka Modrić; Brahim Díaz; Joselu y Rodrygo.

Kepa Arrizabalaga; Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández; Federico Valverde, Dani Ceballos, Luka Modrić; Brahim Díaz; Joselu y Rodrygo. Unión Berlín: Frederik Ronnow; Robin Knoche, Diogo Leite, Leonardo Bonucci; Josip Juranovic, Alex Kral, Aissa Laidouni, Lucas Tousart, Robin Gosens; Kevin Volland, Kevin Behrens.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR