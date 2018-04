Para la mayoría de españoles es penal; para los italianos, un robo. El gol de penal de Cristiano Ronaldo sigue trayendo polémica en el mundo y el último en vivirlo en carne propia fue el ex árbitro, y ahora comentarista del diario AS, Eduardo Iturralde, quien recibió varias amenazas de muerte luego de que dijera que para él, no hubo penal a Lucas. El español no dudó en usar su cuenta de Twitter para que sus comentarios se hicieran virales en Facebook.



“¡Os pido ayuda! Estoy ya solo a 27 insultos y cinco amenazas de muerte y cambio mi opinión si fue penal o no”, declaró el colegiado a través de su cuenta de Twitter. De hecho, el tuit fue en tono sarcástico, aunque es para preocuparse la violencia que genera en algunos hinchas un punto de debate, que no cambiará la opinión del árbitro del partido.



Otra vez Cristiano.... El Real Madrid perdía 3-0 ante la Juventus encaminando los cuartos de final de la Champions League a la prórroga el miércoles cuando volvió a aparecer el astro luso para transformar un penal salvador en el descuento (90+8).



La explicación de Iturralde para el diario AS. La explicación de Iturralde para el diario AS.

El penal supuso poner el 4-3 a favor del Real Madrid en el global de la eliminatoria y su pase a las semifinales de Champions por octava vez consecutiva, convirtiéndose en el primer equipo que lo logra.



"Siempre Cristiano", no duda en titular este jueves el diario Marca, destacando que "tenía que ser él. Cristiano apareció para salvar al Real Madrid".



El cinco veces Balón de Oro, a sus 33 años, está siendo, como ocurriera el pasado año, decisivo para el Real Madrid en esta última fase de la temporada multiplicando juego y goles.



El crucial tanto contra la 'Juve' el miércoles es una continuación del doblete que le endosó al equipo italiano en la ida en Turín (victoria 3-0), uno de ellos marcado con una chilena espectacular que dio la vuelta al mundo.