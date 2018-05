En Facebook , miles de hinchas del Real Madrid han celebrado lo que significó el 2-2 ante Bayern Munich en el Santiago Bernabéu, resultado que lo metió a la final de la Champions League 2017-18. Aunque, la nueva hazaña merengue vino con polémica.

Y es que el árbitro Cüneyt Çakır no pitó un claro penal a favor de los bávaros. A Marcelo le impactó la pelota en la mano, pero el juez turco optó por no cobrar. En Cataluña el pase merengue no pasó desapercibido y la portada del diario Sport se volvió viral.

"Así, así, gana el Madrid. Penal no pitado y regalo del Bayern", fue lo que sostuvo el diario catalán en la portada para el miércoles que ya se vive en tierras españolas. La imagen fue compartida en Facebook y ya tiene miles de compartidos.

Otro de los que dejó un mensaje fue el Bayern, pero a través de Twitter. "Ya deja de pararlo todo, Keylor Navas", le dijeron al 'tico' que fue figura por sus grandes atajadas contra los alemanes.