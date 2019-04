"A tomar por cu**": el escandaloso gesto de Coutinho contra los hinchas del Barça que no viste [VIDEO]

Philippe Coutinho fue uno de los protagonistas en la clasificación del Barcelona a las semifinales de la Champions League ante el Manchester United. No solo por el espectacular golazo que marcó , también por los insultos que profirió contra los hinchas del club.

Tras celebrar con sus compañeros el gol que sentenciaba a los ingleses, el brasileño se tapó los oídos y pese a saber que todas las cámaras lo grababan, dijo: "A tomar por culo". Las palabras del '7' del Barcelona han causado indignación en algunos seguidores azulgranas.

El polémico gesto de Coutinho a la grada del Camp Nou es una respuesta a las duras críticas de las que fue víctima en las últimas semanas. El brasileño no termina de convencer en el Barcelona y alguna vez se marchó del campo, incluso, con una pitada de la grada.



Preguntado por la reacción de Coutinho, Valverde ha preferido poner paños fríos al asunto y valorar lo que fue su actuación en el campo. “La respuesta la tiene él más que nadie. Yo me quedo con el golazo que ha metido, no con los detallitos. Lo importante es lo que ha hecho en el campo”, dijo el DT de los catalanes.



Coutinho ha llegado a tres tantos en la presente edición de la Champions League. Antes le marcó al Tottenham y Lyon y va recuperando esa confianza que perdió en los últimos meses.

