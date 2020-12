El partido entre Barcelona y Juventus también se jugó en las redes sociales. Los encargados de este medio abrieron el debate para definir quién es el GOAT (Greatest of all time, traducido como el más grande de todos los tiempos). Como ocurrió en la cancha, los ‘bianconeros’ se apuntaron otra victoria, tal como pasó el pasado miércoles con los goles de Cristiano Ronaldo y McKennie.

El cruce empezó el pasado setiembre cuando los azulgranas vencieron 2-0 a los italianos en el primer duelo entre estos equipos. Entonces, los catalanes compartieron una imagen de Lionel Messi en el campo del Juventus Stadium con el siguiente mensaje: “Nos alegra que hayas podido ver el GOAT en tu campo”.

Desde la ‘Juve’ respondieron rápidamente, también en Twitter: “Probablemente lo buscaste en el diccionario equivocado. Les llevaremos el adecuado en el Camp Nou”, prometieron en Turín, refiriéndose a la revancha que se produjo el martes en el terreno de Barcelona y en el cierre de la ronda de grupos.

De hecho, Juventus cumplió luego de la actuación de Cristiano Ronaldo. El delantero portugués anotó un doblete en el 3-0 que colocó a los transalpinos como líder del grupo. Entonces, la ‘Vecchia Signora’ se pronunció. “Cumplimos nuestra palabra: ¡Lo trajimos!”, adjuntado una de las celebraciones de ‘CR7’.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo del GOAT?

El atacante de Juventus fue consultado sobre asunto tras el duelo en el Camp Nou. “No voy a entrar por ahí. Estoy contento porque ganamos y pasamos primeros y quiero seguir haciendo la buena temporada que estoy haciendo”, manifestó al canal de televisión Movistar Liga de Campeones.

Enseguida, el luso habló de la relación con Leo Messi. “Siempre he tenido una relación cordial con él, compartimos doce, trece años de entregas de premios, yo nunca lo he visto como un rival. Siempre me he llevado bien con él, pero sabemos que, en el fútbol para la prensa, por el espectáculo se busca una rivalidad, pero siempre me he llevado bien con él, le veo como siempre”, concluyó.