Barcelona tuvo una noche para el olvido el pasado martes ante el Slavia Praga. El equipo de Ernesto Valverde no mostró su mejor versión futbolística y dejó el Camp Nou tras empatar a cero. La cara de desazón de Lionel Messi y compañía era notoria, por lo que se fueron directo a los camerinos.

Nadie quiso hablar. Sabían que este resultado era perjudicial en sus intereses de avanzar primeros en el grupo, más aun luego que el Borussia Dortmund logre vencer al Inter de Milán. Todo se pone apretado y su desazón era notoria, pero eso no fue suficiente para que no tengan un gesto con el rival, según el portero checo, Ondrej Kolar.

A pesar de salir feliz por su actuación, Kolar salió del campo decepcionado por la actitud de algunos jugadores del Barza después del partido, bueno, a excepción de Marc-André Ter Stegen, que se quedó para darle un abrazo sobre el césped.

FC Barcelona: Arturo Vidal tuvo el 1-0 ante el Slavia Praga. (ESPN)

“Ter Stegen me esperó en el túnel. Me paró y me dijo que no había visto una actuación tan buena en mucho tiempo y que le gustó mucho como jugué con los pies. Se quedó a esperarme y para mi fue un premio. Escuchar esas palabras de un portero tan bueno... se me puso la piel de gallina. Messi y los demás se fueron y alguno ni nos saludó. Fue triste. Teníamos ganas de conocerles e intercambiar las camisetas al final del partido pero no tuvieron el mejor comportamiento”, aseguró en la zona mixta.

Slavia Praga sacó un gran resultado en el Camp Nou, pero esto no quita que sea último en la clasificación. El Barcelona es lider, Dortmund segundo y el Inter tercero, clasificando a la Europa League. Los checos esperan alcanzar la segunda competición europea.

¿Malas noticias en Barcelona?

El jugador del Barcelona Jordi Alba no acabó el partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones ante el Slavia Praga debido a unas molestias en los isquiotibiales del muslo izquierdo, según informó el club azulgrana en un comunicado.

El lateral izquierdo, que tuvo que ser sustituido tras el descanso por Sergi Roberto, notó las molestias en el último minuto del primer tiempo cuando intentaba evitar un contraataque del conjunto checo.

