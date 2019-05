'El Club de los 100': Hazard, Pogba, Griezmann y los traspasos que pueden superar el centenar de millones [FOTOS] 

Aún no acaba la temporada ni se abre el libro de pases, pero el mercado de fichajes está más que encendido. Por ahora, con las salidas de Griezmann del Atlético y de Navas del Real Madrid , cuyos destinos aún no se conocen, pero de seguro traerá bastante revuelo.



Otro de los animadores del mercado de traspasos es, sin dudas, el belga Eden Hazard, de quien afirma la prensa europea tiene todo listo para llegar el Real Madrid, que pegaría por lo menos 100 millones de euros al Chelsea.



Pero así como Hazard o Griezmann, hay otros futbolistas en la mira de grandes clubes que saldrían este verano de sus equipos y que tranquilamente pasarían los 100 millones de euros. Y te los presentamos a continuación.



