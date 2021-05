Después de tanto remar e invertir, por fin está donde lo soñó. Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, explicó que cuando empezó a entrenar nunca pensó en vivir todo lo que ha vivido, apenas unos días antes de buscar su tercer título de la Champions League contra el Chelsea.

“No puedo pedir más de lo que he vivido en mi carrera. Hemos hecho un gran torneo y tenemos cuatro o cinco días para prepararnos. Cuando empecé a entrenar nunca pensé en vivir todo esto”, dijo Guardiola en el ‘media day’ previo a la final de la Champions League.

“Somos un equipo muy parecido al de otros años, pero los márgenes son muy estrechos en esta competición. Este año ha caído de nuestro lado, otros estábamos fuera”, apuntó el técnico español cuando fue preguntado sobre por qué el equipo sí ha alcanzado la final esta temporada.

“Algunos equipos necesitan muchas finales para ganar el título, otros necesitan solo uno. Hemos ganado muchos títulos por primera vez, hemos llegado a las semifinales por primera vez, a la final por primera vez. Tengo mucha confianza en mi equipo”, señaló.

“Hemos tenido suerte de ganar la Premier tres partidos antes, pero la preparación de verdad para la Champions empieza ahora, el miércoles y el jueves”, agregó ‘Pep’ sobre la final de este sábado 29 de mayo ante Chelsea.

Sobre el árbitro

En la final de la Champions League va a arbitrar Mateu Lahoz, criticado por Guardiola en alguna ocasión después de una eliminatoria frente al Liverpool en 2019.

“No he hablado con él desde entonces. No me preocupa que sea el árbitro el sábado. No puede importarme menos. Tengo mucha confianza en mi equipo”, aseguró.

El rival

A Guardiola no parece inquietarle que el Chelsea haya ganado las dos últimas veces que se ha enfrentado al City. “Les felicito, como hice en su momento, pero se trata de un nuevo partido. No va a ser fácil. Es un rival que genera problemas a todos los equipos. Por su esquema, por su manera de juntarse, por cómo corren al espacio…”, apuntó.

