Los posibles campeones de la Champions que aspiran a hacerle la competencia a Messi por el Balón de Oro

La Champions Legue es sinónimo de prestigio y en Inglaterra lo entendieron así. Los siete años sin campeón inglés por fin acabaron y en las islas se escucha un grito de desahogo. Porque no solo los clubes han vuelto a creer, sino también los jugadores que defienden sus escudos. Sin Lionel Messi ni Cristiano en la final, algunos sueñan –como en su momento lo hizo Luka Modric– con acabar con su dominio individual.

'CR7' y la 'Pulga' ya pasan los 30 años (Cristiano tiene 34 y 'Lio, 31) y eso le abriría la opción a otras estrellas. Los galardones que en su momento no levantaron Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Manuel Neuer ahora sí pueden recaer en otros nombres. La competencia sigue siendo dura (Messi ganó la Bota de Oro esta temporada), pero ya no del todo imposible.

Xavi | Barcelona. (Getty Images) Xavi es ahora entrenador del Al Sadd de Qatar. (Getty Images)

En un deporte colectivo, muchos dicen que los premios individuales tienen menor peso. Ellos, seguro, no tienen una gala de cinco Balones de Oro en casa. ¿A quién no le gustaría vestirse de gala en Francia para recibir el premio con el que solo los mejores sueñan? Seguro que a Mohamed Salah, Sadio Mané o Virgil Van Dijk se les pasa por la cabeza, como una realidad un tanto tangible.

De ganar la ‘Orejona’, las probabilidades aumentan. Si no que se lo digan al croata que acabó con la dictadura argentino-portuguesa. Además, sin Copa del Mundo –sí hay Copa América– los ojos se posicionan en el Wanda Metropolitano de Madrid. Pero, ¿realmente hay opciones reales de los jugadores de Liverpool y Tottenham por ser condecorados como los mejores jugadores del año?

Cristiano Ronaldo llegó a la Liga Santander en la temporada 2009. (Getty) Cristiano y Messi tienen cinco Balones de Oro cada uno. (Getty)

Sadio Mané

El delantero-extremo senegalés ha sido una de las cartas competitivas que ha mostrado Jurgen Klopp durante toda la temporada. Cuando Salah pareció bajar su nivel durante enero y febrero, fue Mané quien se puso las botas para hacer creer a Anfield Road de que el dominio europeo podía volver a Merseyside.

Sadio Mané anotó los últimos dos goles de la temporada en la Premier League. (DirecTV Sports)

Con 22 tantos fue goleador de la Premier League (junto al egipcio y Aubameyang) y, aun así, eso no fue lo mejor que demostró. Conducciones hacia dentro, velocidad en el uno contra uno y una marca registrada del estilo de transiciones de su entrenador lo posicionaron como uno de los futbolistas de la temporada en el deporte mundial.

Virgil Van Dijk

Otro nombre propio del ejercito ‘red’. Muchos se pelearon por él cuando defendía al Southampton, pero en Liverpool no tuvieron problemas en desembolsar 80 millones para hacerse de sus servicios. No se equivocaron, pues el holandés no solo estuvo a la altura, sino que la rebasó. Llegó a un equipo acostumbrado a recibir goles y lo convirtió en el menos batido de la Premier League.

El gol de Van Dijk al Bayern Munich en Alemania. (Video: Fox Sports 3)

Junto a Allison convirtieron en verdad el mito que dice que un equipo se arma de atrás hacia adelante. Y además de ser un fortín en área propia, fue un misil en la contraria (no olvidar el gol que anotó en el Allianz Arena para abrir el global de los octavos de final ante el Bayern Munich). Su temperamento y buen posicionamiento solo lo hicieron comparable con nombres como Gerard Piqué o Sergio Ramos en sus mejores años.

Desde el 2006 que un central no gana la distinción (Fabio Cannavaro), pero quizá no habrá otro momento para dárselo a uno más que este para el holandés. Llevando a Holanda hacia las finales de la Nations League, el jugador que se formara en el Willem II ahora es una estrella mundial que sueña con entrar en los libros grandes del deporte rey.

Mohamed Salah

En Madrid, el ‘Faraón’ podrá tener su revancha personal. Tras la lesión que lo dejó fuera del partido en Kiev, Salah llegará con hambre de gloria y con ganas de olvidar esos motes que lo señalaban como un ‘one season wonder’ (maravilla por una sola temporada). Aunque no fue decisivo en la etapa final de la Champions, sí lo fue en la Premier convirtiéndose, nuevamente, en el goleador del torneo.

Mohamed Salah anotó su gol 22 en esta Premier League. (Getty/Youtube)

Su ‘fama’ parecía acabado tras Rusia 2018, pero ‘Mo’ volvió y de qué forma. Quizá sea el peor posicionado en la tanda de los ‘reds’, pero de alguna u otra forma su fútbol hizo creer a una tribuna que se había cansado de perder desde la temporada 2005 ¿Podrá llegarle el premio que merece?

