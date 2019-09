Galatasaray vs. Brujas: se miden con Radamel Falcao por fecha 1 de la Champions League 2019

Galatasaray vs. Brujas EN VIVO: se enfrentarán este miércoles ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Jan Breydelstadion por la fecha 1 del Grupo A de la Champions League 2019. Este choque, que tendrá la presencia de Radamel Falcao , está programado para las 11:55 a.m. hora peruana y mexicana vía FOX Sports 2 y Movistar Liga de Campeones. En España va a las 6:55 p.m.

Reforzado por el colombiano Falcao, los 'Leones' tendrán su primera prueba en el certamen de clubes más importante de Europa, cuando visite al elenco belga. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Jan Breydel.

Galatasaray vs. Brujas: horarios en el mundo

México - 11:55 a.m.

Ecuador - 11:55 a.m.

Perú - 11:55 a.m.

Colombia - 11:55 a.m.

Venezuela: 12:55 p.m.

Bolivia - 12:55 p.m.

Paraguay - 12:55 p.m.

Argentina - 1:55 p.m.

Chile - 1:55 p.m

Uruguay - 1:55 p.m.

España - 6:55 p.m.

Falcao es uno de los recientes fichajes del turco Galatasaray, cuya llegada provocó un espectacular marco en el estadio Ali Sami Yen el día de la presentación antes los hinchas, a inicios de septiembre. Hubo fiesta con luces y bengalas en una clara demostración de admiración hacia el 'colocho'. Ahora. la mira está puesta en el Brujas de Bélgica.

El popular 'Tigre' se puede decir, que ya ha empezado a pagar las muestras de cariño de los hinchas del 'Gala', con el gol en su debut y victoria sobre el Kasımpaşa en la liga turca el reciente viernes. Ahora será turno de demostrar su categoría a nivel internacional.

El exfutbolista de Lanceros Boyacá, River Plate argentino, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United y Chelsea y también habitual integrante de la selección de su país aparece en la lista de convocados del Galatasaray y todo hace suponer que liderará el ataque.

Los turcos no podrán contar para este compromiso, y muy probablemente tampoco en las próximas cuatro semanas, con el mediocampista Younes Belhanda, quien sufrió una dura lesión en la mandíbula en la presentación anterior del equipo.

Brujas afrontará su primer desafío en la fase de grupos de la Champions League tras superar dos etapas previas, en las que eliminó al ucraniano Dinamo Kiev y al austriaco LASK Linz. El sorteo para la presente ronda lo juntó, además de Galatasaray, con Real Madrid y PSG.

La escuadra belga, que marcha en el segundo lugar en la liga doméstica por detrás del Standard de Lieja, defenderá un invicto de diez partidos desde que inició la temporada, con siete triunfos y tres empates.

Galatasaray vs. Brujas: posibles alineaciones

Brujas: Mignolet; Ricca, Deli, Mitrović, Mata; Vanaken, Rits, Vormer; Diatta, Okereke y Dennis.



Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Teixeira, Nagatomo; Nzonzi, Lemina, Seri; Babel, Feghouli y Falcao.

Galatasaray vs. Brujas: ¿dónde se ubica el estadio?



Galatasaray vs. Brujas: sigue el minuto a minuto

Galatasaray vs. Brujas: más canales para ver el partido



Bélgica: RTL, Q2, VIER, Proximus (FR), Proximus (NL)

República Checa: o2

Dinamarca: Viasat Denmark

Francia: RMC Sport

Alemania: Sky Deutschland

Grecia: COSMOTE TV

Israel: The Sports Channel

Italia: Sky Italia

Holanda: Ziggo Sport, Veronica

Polonia: Telewizja Polsat

Portugal: Eleven Sports

Rusia: Match TV

Serbia: RTS, Arena Sport

España: Movistar Liga de Campeones

Suecia: Viasat

Reino Unido: BT Sport

Argentina: Fox Sports, ESPN, Facebook

Australia: Optus Sport

Bolivia: Fox Sports, ESPN, Facebook

Brasil: Turner, Facebook

Canadá: DAZN

Chile: Fox Sports, ESPN, Facebook

China: PPTV

Colombia: Fox Sports, ESPN, Facebook

Costa Rica: Fox Sports, ESPN, Facebook

Cuba: Flow Sports , SportsMax

Ecuador: Fox Sports, ESPN, Facebook

Egipto: beIN Sports

El Salvador: Fox Sports, ESPN, Facebook

Guatemala: Fox Sports, ESPN, Facebook

Honduras: Fox Sports, ESPN, Facebook

India: Sony Six

Japón: DAZN

México: Fox Sports, ESPN, Facebook

Nicaragua: Fox Sports, ESPN, Facebook

Nigeria: Canal+, SuperSport

Panamá: Fox Sports, ESPN, Facebook

Paraguay: Fox Sports, ESPN, Facebook

Perú: Fox Sports, ESPN, Facebook

Corea del Sur: SPO TV

Estado Unidos: Univision, TNT

Uruguay: Fox Sports, ESPN, Facebook

Venezuela: Fox Sports, ESPN, Facebook

